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Haber Giriş: 03.09.2020 - 08:14 | Son Güncelleme:

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu yemekte! Korumalı müdahale...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu yemekte! Korumalı müdahale...
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla Bebek’teydi.

Baş başa akşam yemeği yiyen çiftin çıkışta muhabirleri fark edince keyfi kaçtı. Kadayıfçıoğlu’nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı. Yaşanan tatsız olayın ardından çift araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu yemekte Korumalı müdahale...

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu yemekte Korumalı müdahale...


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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