Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu ayrılık iddialarıyla gündemde… Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile 'ayrılık' haberlerine yanıt vermedi. Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?



Alaattin Kadayıfçıoğlu, Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu ve Ceyda Kadayıfçıoğlu’nun oğlu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı beraberlikle gündeme geliyordu. İkilinin Londra’da eğitim gördükleri sırada tanıştıkları biliniyor.

Ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Zehra Çilingiroğlu’nu ailesiyle tanıştırmıştı.