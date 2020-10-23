Zehra Çilingiroğlu: Benden dikkatlisini göremezsiniz

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de maskesiz yürüyüş yaparken görüntülenen ve “İnsanlara yaklaşmıyorum” açıklamasıyla tepki çeken Çilingiroğlu, konuya şöyle açıklık getirdi: “Arkadaşlar beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. Spor yaparken de takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz.”





