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Haber Giriş: 23.10.2020 - 08:18 | Son Güncelleme:

Zehra Çilingiroğlu: Benden dikkatlisini göremezsiniz

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Zehra Çilingiroğlu: Benden dikkatlisini göremezsiniz
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Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Vadistanbul’daydı.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de maskesiz yürüyüş yaparken görüntülenen ve “İnsanlara yaklaşmıyorum” açıklamasıyla tepki çeken Çilingiroğlu, konuya şöyle açıklık getirdi: “Arkadaşlar beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. Spor yaparken de takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz.”

Zehra Çilingiroğlu: Benden dikkatlisini göremezsiniz


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