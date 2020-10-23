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Zehra Çilingiroğlu: Benden dikkatlisini göremezsiniz
Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Vadistanbul’daydı.
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de maskesiz yürüyüş yaparken görüntülenen ve “İnsanlara yaklaşmıyorum” açıklamasıyla tepki çeken Çilingiroğlu, konuya şöyle açıklık getirdi: “Arkadaşlar beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. Spor yaparken de takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz.”
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