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Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Zehra Çilingiroğlu 1 saat spor yaptı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Zehra Çilingiroğlu 1 saat spor yaptı
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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, salgına rağmen spordan vazgeçmiyor.

Zehra Çilingiroğlu önceki gün Yeniköy’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç kız, “1 saatlik sporun ardından eve dönüyorum” dedi. Üniversitede iç mimarlık okuyan Çilingiroğlu, evde günlerini nasıl geçirdiği sorusuna da “Bol bol çizim yapıp ders çalışıyorum” yanıtını verdi.  

Zehra Çilingiroğlu 1 saat spor yaptı


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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