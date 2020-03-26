Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,
Zehra Çilingiroğlu 1 saat spor yaptı
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, salgına rağmen spordan vazgeçmiyor.
Zehra Çilingiroğlu önceki gün Yeniköy’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç kız, “1 saatlik sporun ardından eve dönüyorum” dedi. Üniversitede iç mimarlık okuyan Çilingiroğlu, evde günlerini nasıl geçirdiği sorusuna da “Bol bol çizim yapıp ders çalışıyorum” yanıtını verdi.
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