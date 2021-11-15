Zayn Malik, Gigi Hadid'e yalvarmaya başladı: Ne olur son bir şans ver!

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GIGI'NİN ANNESİ, KIZININ GERİ DÖNMESİNİ HİÇ İSTEMİYOR

OK! dergisi, Zayn Malik'in sevgilisi ve 13 aylık kızı Khia'nin annesi Gigi Hadid'e geri dönmek için yalvardığını ileri sürdü. Ortaya atılan iddialara göre Malik, sık sık telefon ederek, Hadid'in, altı yıllık inişli çıkışlı ilişkilerine son bir şans vermesini istiyor. Buna en çok karşı olan kişi ise 26 yaşındaki Gigi Hadid'in annesi Yolanda. O kızının Malik'e bir kez daha dönmesini hiç istemiyor.

YOLANDA BU 'KARANLIK VE RAHATSIZ' ADAMI KIZININ YANINDAN UZAKLAŞTIRMA PEŞİNDE

Dergiye konuşan Gigi Hadid'e yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün. Ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor" dedi. Fakat annesi Yolanda Hadid ise, Zayn Malik'in kızından uzak durması için yasal yollar arayışında. Tek isteği Zayn Malik'in hem kızı Gigi'den hem de torunu Khai'nden kesin olarak, koşulsuz bir şekilde uzak durmasını istiyor. Aynı kaynak "Yolanda, Malik'in, kızının uzak durması gereken karanlık ve rahatsız bir adam olduğunu düşünüyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

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TORUNUNUN BİR BABASINA DA İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYOR

Gigi Hadid ile Zayn Malik arasındaki tek sorun bu değil. Ortada 13 aylık kızları Khai'nin velayeti konusu da var. Yolanda'ya göre Khai'nin velayeti kızına verilmeli. Fakat Yolanda buna da karşı. Bir yandan da torununun bir babaya ihtiyacı olduğunun da farkında.

ZAYN'IN AİLESİNDEN 'GERİ DÖN' ÇAĞRISI

Bu arada Zayn Malik'in İngiltere'deki ailesi de onun artık ABD'den ayrılıp ülkesine dönmesi gerektiğini düşünüyor ileri sürülenlere göre. Bu iddia da Malik'e yakın kaynaklara dayandırılarak The Sun gazetesinde yer aldı. Malik'in zor bir dönemden geçtiğini düşünen ailesi, onun artık yanlarına gitmesini istiyor. Bu kaynaklar Zayn'ın annesi Trisha'nın, oğlunun verdiği mücadeleyi kilometrelerce öteden izlemek zorunda olduğu için kendini üzgün hissettiğini anlattı. Söz konusu kaynaklar "Trisha'nın tek istediği oğlu Zayn'ı korumak. Bütün istediği bu" diyerek durumu özetledi.

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YOLANDA'YA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gencecik yaşında, One Direction grubuyla adını duyuran ve sonra kariyerini tek başına sürdürme kararı alan Zayn Malik, son haftalarda sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı hatta bu yüzden ceza aldığı haberleriyle gündemde. Basına yansıyanlara göre Gigi Hadid, bir defile için ABD dışında olduğu sırada 57 yaşındaki Yolanda Hadid, genç çiftin birlikte yaşadığı eve gitti. Yine ileri sürülenlere göre 28 yaşındaki Zayn Malik, kayınvalidesinin evine habersiz gitmesine ve kızı Khai ile ilgilenmesine sinirlendi. Yolanda Hadid ile Malik arasında çıkan tartışma alevlendi ve şarkıcı, anne Hadid'i elbise dolabına doğru itti.

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CEZA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İleri sürülenlere göre Yolandan Hadid'e ağır sözler sarf eden Malik, Gigi Hadid'i telefonla arayıp sinirli bir şekilde annesinin evden gitmesi gerektiğini söyledi. Malik bu olayı yalanlasa da konuyla ilgili mahkeme dokümanları ve genç şarkıcının ceza aldığı ortaya çıktı. Zayn Malik 29 Eylül'de meydana gelen bu olaydan sonra 360 gün denetimli serbestlik ile cezalandırıldı. Ayrıca bir öfke yönetimi kursuna devam etmek zorunda kaldı. Bunlara ek olarak Malik hakkında Yolanda Hadid'e de olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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GIGI'YE DE SÖZLÜ ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada mahkeme belgelerine göre Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguluyordu. Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etti fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında kendini savunmadı.

NE ZAMAN AYRILDIKLARI KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in 29 Eylül'de meydana gelen bu olaydan önce mi sonra mı ayrıldığı bilinmiyor. Bu arada çifte yakın bir kaynak da Malik ile Yolanda Hadid'in arasının Gigi'nin hamileliğinden bu yana bozuk olduğunu ileri sürdü. Malik, sevgilisi Gigi Hadid'in hamile olduğu haberini Yolanda Hadid'in basına sızdırdığı görüşünde. Bu yüzden de o dönemden bu yana Yolanda Hadid ile Zayn Malik'in arası bir türlü düzelmedi.

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PLAK ŞİRKETİ İŞİNE SON VERDİ

Bu arada Zayn Malik'in, anlaşmalı olduğu ABD'li plak şirketi RCA'dan da kovulduğu ortaya çıktı. Buna, Malik'in bir süredir giderek artan miktarda uyuşturucu kullanması gösterildi. Şirketin yöneticilerinden biri de İngiliz The Sun gazetesine, 28 yaşındaki Malik'in bu alışkanlığından kurtulması ve kariyerini yeniden bir düzene oturtması için birçok kişinin yardımcı olmaya çalıştığını ama hiçbirinin işe yaramadığını belirtti.

İZOLE BİR HAYAT SÜRÜYORLARDI

26 yaşındaki Gigi Hadid ve Zayn Malik'e yakın bir kaynak da çiftin yaşam tarzlarının pek de birbirine uymadığını anlattı. Malik'in, sevgilisi ve onun annesine yakın bir bölgede ev satın aldığı Pennsylvania da tamamen izole bir hayat sürdüğünü anlattı. Kızları Khai'yi birlikte büyüten Hadid ile Malik bir süredir bir çiftlikte yaşıyordu. Çifte yakın bu kaynak "Malik, sessiz, ıssız bir yerde yaşıyor ve müziği üzerine yoğunlaşıyordu. Bu kır yaşamı tam da Malik'e uygun bir durumdu. Bunu Gigi de seviyordu. Her gün Zayn'a Yemek pişiriyor, hatta örgü bile örüyordu. Kendi başına odaları boyuyor, el işleri yapıyordu" diye anlattı.

GIGI KARİYERİNİ DE ÖNEMSİYORDU

Aynı kaynak Hadid'in bir yandan da işine geri dönmek arzusu içinde olduğunu anlattı. "Buna kırmızı halı geçişleri, partiler de dahildi. Yani Malik'in kaçınmak istediği her şey" diye sözlerini tamamladı. Hadid ile Malik'e yakın bu kaynak ünlü modelin annesi Yolanda'nın iki sevgili üzerindeki etkisine de değindi. Yolanda'nın geniş bir yaşam tecrübesi olduğunu anlatan bu kişi, çocuklarının kariyerleri için de en büyük desteği verdiğini ekledi.

YOLANDA KIZININ KARİYERİYLE ÇOK İLGİLİYDİ

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in adını vermeyen bu arkadaşına göre Yolanda Hadid, kızının kariyeriyle yakından ilgiliydi. Malik'in de Gigi için aynı desteği vermesini arzu ediyordu ama olaylar böyle gelişmedi. Çifte yakın bu kaynak "Malik'in gösteri dünyasında oyunu kurallara göre oynama konusundaki isteksizliğinin Gigi'nin kariyerini de olumsuz etkilediğini düşünüyordu" dedi. Bütün bu görüş farklılıklarının da Malik ile Yolanda Hadid'in arasında gerilim yarattığı ve olayların bu noktaya kadar geldiği ifade ediliyor.

'ZAYN İLE YAŞAMA KONUSUNDA ZORLANDIĞI ZAMANLAR OLDU'

Zayn Malik'in People dergisine konuşan bir arkadaşı da genç çiftin ilişkisini "son derece zehirli bir ilişki" olarak nitelendirdi. Gigi Hadid'in bir aile dostu da Zayn'ın karmaşık bir kişiliği olduğunu belirterek "Malik ile yaşama konusunda zorlandığı zamanlar oluyordu" diye konuştu.