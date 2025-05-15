Ä°hanet bile canÄ±nÄ± bu kadar yakmamÄ±ÅŸtÄ±... ZayÄ±flÄ±k uÄŸruna kendi kendini bitirdi: ArtÄ±k Ã§ekilecek, gerilecek derim de kalmadÄ±

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Bu sÃ¶zler, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kadÄ±n erkek ayÄ±rÄ±m yapmadan bÃ¼tÃ¼n Ã¼nlÃ¼lerini penÃ§esine alan zayÄ±flama hastalÄ±ÄŸÄ±na tutulan Sharon Osbourne'a ait...

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ESKÄ° HALÄ°NÄ°N GÃ–LGESÄ°NE DÃ–NÃœÅžTÃœ

2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±ndan itibaren ilaÃ§ kullanarak zayÄ±flamaya Ã§alÄ±ÅŸan 72 yaÅŸÄ±ndaki Osbourne, kelimenin tam anlamÄ±yla eski halinin bir gÃ¶lgesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

O kadar zayÄ±fladÄ± ki artÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k beden kÄ±yafetler bile ona bÃ¼yÃ¼k geliyor.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yaÅŸayan efsanelerinden Ozzy Osbourne'un karÄ±sÄ± olan Sharon Osbourne, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir alÄ±ÅŸveriÅŸte objektiflere takÄ±ldÄ±.

O kadar kÄ±rÄ±lgan bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ vardÄ± ki onu tanÄ±yan tanÄ±mayan herkes bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸeye kapÄ±ldÄ±.

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Osbourne zayÄ±flama hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmadan Ã¶nce balÄ±k etliydi. Ama daha saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.





ARTIK KÄ°LO ALAMAZ HALE GELDÄ°

Bir yandan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± giderek bozulan kocasÄ± Osbourne'un hayata tutunmasÄ± ve iyi olmasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸan Sharon Osbourne, diÄŸer yandan da kendi aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.

Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k kilo alamÄ±yor.

Sharon Osbourne, son dÃ¶nemde gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ± penÃ§esine alan ve zayÄ±flamak iÃ§in kullanÄ±lan bir ilacÄ±n kurbanÄ± oldu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

GerÃ§ekten de aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybÄ± yaÅŸadÄ± ama artÄ±k eski halinin yarÄ±sÄ± olmak iÃ§in bile yapabileceÄŸi bir ÅŸey kalmadÄ±.

VERDÄ°ÄžÄ° KÄ°LOLAR YÃœZÃœNDEN ESTETÄ°K GEÃ‡Ä°RMEK ZORUNDA DA KALDI

Osbourne, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu kadar Ã§ok kilo kaybetmenin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de etkilediÄŸini bu yÃ¼zden estetik operasyonlar geÃ§irmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

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Ama kendisinin de itiraf ettiÄŸine gÃ¶re artÄ±k o da bir Ã§are olmamaya baÅŸladÄ±. "Yeter artÄ±k, yÃ¼zÃ¼mden daha fazla operasyon geÃ§iremem. Gerilecek, Ã§ekilecek veya kesilecek deri bile kalmadÄ±. ArtÄ±k dolgu ve botoks da yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu Osbourne.

BaÅŸÄ±na bÃ¼tÃ¼n bunlar gelene kadar gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nden hiÃ§ memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ± Sharon Osbourne.

Bu konuda bakÄ±n neler sÃ¶yledi: "Ama artÄ±k memnunum... Bunu sÃ¶ylemem iÃ§in yÄ±llarÄ±n geÃ§mesi gerekti. Ama artÄ±k dersimi aldÄ±m. Ben bÃ¶yleyim. ArtÄ±k kendimi rahat bÄ±rakmamÄ±n zamanÄ± geldi."

Ä°LAÃ‡ KULLANDI VE BEDELÄ°NÄ° Ã–DEDÄ°

Daha genÃ§ olduÄŸu yÄ±llarda balÄ±k etli bir kadÄ±n olan Sharon Osbourne, yÄ±llar boyu kilo kaybetmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.. KarnÄ±nÄ± gerdirdi, mide bantÄ± kullandÄ±, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kaldÄ±rttÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼slerini bÃ¼yÃ¼ttÃ¼...

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Fakat Ã¶nceki yÄ±l gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eski halinden eser kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla iÄŸne ipliÄŸe dÃ¶nmÃ¼ÅŸ hatta bu konuda epey ileri gitmiÅŸti.

Sharon Osbourne, aslÄ±nda bu kadar zayÄ±flamasÄ±nÄ±n ve bu yÃ¼zden yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik operasyonlarÄ±n kendisine nasÄ±l zarar verdiÄŸini son iki yÄ±ldÄ±r sÄ±k sÄ±k ifade ediyor.

Bir sÃ¼re Ã¶nce Piers Morgan'Ä±n Uncensored adlÄ± programÄ±na katÄ±lan Osbourne aslÄ±nda bu kadar zayÄ±flamak istemediÄŸini sÃ¶yledi.

Sharon Osbourne istediÄŸi bedensel gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmak iÃ§in ilaÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti. Ä°lacÄ± kullandÄ±ktan sonra dÃ¶rt ay gibi kÄ±sa sÃ¼rede kilo verdiÄŸini anlatan Osbourne bunun bedelini Ã¶dediÄŸini de sÃ¶yledi.

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HER GÃœN MÄ°DE BULANTSINDAN ÅžÄ°KAYET ETTÄ°

YÄ±ldÄ±z her gÃ¼n midesinin bulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip bu durumun kolay dÃ¼zeleceÄŸini sanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi

Piers Morgan'Ä±n programÄ±nda artÄ±k ilaÃ§ kullanmayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sharon Osbourne "Åžimdi artÄ±k durma zamanÄ±. Ben aslÄ±nda bu kadar zayÄ±flamayÄ± istememiÅŸtim. Ama oldu bir kere" diye konuÅŸtu.

Osbourne 'BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla verdiÄŸi kilolarÄ± yakÄ±nda tekrar alacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sharon Osbourne dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle Ã§ok ilgilenen biri. Estetik operasyonlarla da arasÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bilinen Osbourne bu yÃ¼zden zorlu dÃ¶nemler de yaÅŸadÄ±. Ãœstelik bunlarÄ± da hiÃ§bir zaman gizlemedi.

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KENDÄ°NÄ° NOTRE DAME'IN KAMBURUNA BENZETTÄ°Â

BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¼z kaldÄ±rma operasyonu nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da daha Ã¶nce anlatmÄ±ÅŸtÄ± Osbourne. ÃœnlÃ¼ Notre Dame'Ä±n Kamburu eserindeki Quasimodo'ya benzediÄŸini bu yÃ¼zden de tekrar bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Sharon Osbourne bu baÅŸÄ±na gelenleri ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Quasimodo'ya benziyordum Bir gÃ¶zÃ¼m ÅŸuradaydÄ± diÄŸer gÃ¶zÃ¼m burada. KÃ¶tÃ¼ydÃ¼."

Bir keresinde de yÃ¼zÃ¼nÃ¼n alt bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kaldÄ±rmak iÃ§in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik operasyon sonrasÄ± aÄŸzÄ±nÄ± hissetmediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta aÄŸzÄ±nÄ± bir yana kaydÄ±rarak ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemesiyle bilinen Elvis Presley'e benzetmiÅŸti kendini.

Osbourne, 1982 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda "karanlÄ±klar prensi" olarak anÄ±lan Ozzy Osbourne ile evli. Ã‡iftin 40 yaÅŸÄ±nda Aimee, 38 yaÅŸÄ±nda Kelly ve 37 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var. Osbourne Ã§ifti bu Ã§ocuklarÄ±ndan Kelly kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ilk kez anne oldu. OÄŸullarÄ± Jack'in ise dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var.





KENDÄ°SÄ°NÄ° ALDATTIÄžI HALDE KOCASINI BIRAKMADI

Bu arada bir de ilginÃ§ ayrÄ±ntÄ±ya girelim... SanmayÄ±n ki Sharon Osbourne ile Ozzy Osbourne'un iliÅŸkisi kusursuz... Tam tersine, Ozzy Osbourne yÄ±llar boyunca karÄ±sÄ±nÄ± Michelle Pugh ile aldattÄ±. Sharon da bunu okuduÄŸu elektronik postalardan Ã¶ÄŸrendi. 2012 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan bu iliÅŸkiyi Ã¶ÄŸrendikten sonra hayatÄ±na son vermek istediÄŸini bile sÃ¶yledi Sharon. KÄ±sa bir sÃ¼re kocasÄ±yla ayrÄ±lsa da yine de onu bÄ±rakmadÄ±.