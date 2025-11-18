×
Zayıflayınca bambaşka biri oldu… Geçmişini bir çırpıda silip yok etti

Son dönemde herkesin dilinde aynı şey var. Doktorlar bu konuda ciddi uyarılar yapsa da başta ünlüler dünyasının yıldız isimleri olmak üzere sayısız kişi giderek popülerleşen zayıflama iğnelerini kullanıyor.

Birçok Hollywood yıldızı da aslında çok büyük kilo problemleri yaşamasalar da sektörün getirdiği zayıflık baskısıyla bu ilaçlara sarılıyor.

Ve çok kısa bir süreçte çok kilo kaybederek hayranlarının karşısına bambaşka hallerde çıkıyor.

Bu halkaya son katılanlardan biri de ünlü oyuncu ve komedyen Amy Schumer oldu. Amy Schumer bir süredir zayıflama iğneleri kullandığını zaten saklamamıştı.

Çok kilo kaybeden ve kısa bir süre içinde mankenlerle yarışan bir fiziğe kavuşan ünlü oyuncu bu halini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına gösterdi.

Ancak bunu yaparken de deyim yerindeyse kendi geçmişini “çöpe atmış” oldu.

Çünkü Amy Schumer yeni haliyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı gönderi dışındaki her şeyi sosyal medya hesabından sildi ve Instagram’ın da sadece bu paylaşım kaldı.

Amy Schumer zayıflamış halinin yeni fotoğraflarını paylaşırken kilo vermeden önceki tüm fotoğraflarını Instagram'dan sildi.

Ünlü oyuncu kırmızı, askısız mini bir elbise ve siyah Chanel topuklu ayakkabılarla merdivenlerde ve döner bir sandalyede otururken çekilmiş bir dizi fotoğrafını "Yine merdiven boşluğumdayım" diyerek paylaştı.

44 yaşındaki oyuncu geri kalan tüm fotoğraflarını silmesi için de sadece “Kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Eski fotoğraflarımı sebepsiz yere sildim!" şeklinde bir açıklama yaptı.

Amy Schumer, ocak ayında zayıflama iğnesi kullanmaya başladığını ve 14 kilo verdiğini paylaşmış ancak yan etkileri yüzünden korkunç günler geçirdiğini de itiraf etmişti.

Aslında geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda “Ben bedenimle barışığım. Bedenimle barışık olmayıp kilolarımı diline dolayan başkaları” demiş olsa da Amy Schumer yıllarca bir başka zayıflama iğnesi denediğini ancak sürekli kusmasına neden olan ilacı bıraktığını söylemişti.

