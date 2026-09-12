Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

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Ama artık devir değişti... Özellikle 2000'lerin başında başlayan ve giderek kabul gören bedensel pozitivizm akımı sayesinde kıvrımlı kadınlar da moda dünyasında seslerini duyurabiliyor.

Gençlik yıllarında zayıf olan hatta daha da zayıf olmak ve öyle kalmak için neredeyse yarı aç gezen, spor salonlarından çıkmayan Kelly Brook da bir süredir kıvrımlı modellerin örneklerinden biri.

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Kocası Jeremy Parisi ile 2022 yılında evlendikten sonra "Senaryo gereği de olsa başkasına aşık gibi rol yapamam. Artık bir kocam var" diyerek oyunculuğu bırakan Brook, kendini tamamen radyo programcılığına ve moda dünyasına verdi.

46 yaşındaki Brook, son olarak da bir iç giyim firmamı için koleksiyon hazırladı.

Brook, tasarımlarını tanıtırken de kendisi modellik yaptı. Tanıtım için verdiği pozları sosyal medya sayfasından da paylaştı Brook.

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'İÇ ÇAMAŞIRI MÜKEMMELLİK DEĞİL KENDİNE GÜVEN DEMEK'

Yıldız, koleksiyonu için çekilen tanıtım videosunda kadınlara "kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi öğrenin" mesajını verdi.

Brook, söz konusu videoda "İç çamaşırı benim için mükemmellikle ilgili olmadı hiçbir zaman. Benim için iç çamaşırı, insanın kendi bedenini sevmesi, kendini güçlü, kadınsı ve harika hissetmesi anlamına gelir" diye konuştu.

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KİLO VERME BASKISINI ÜZERİNDEN ATTI

Kelly Brook, geçmiş yıllarda kilo vermek için çok çaba harcadığını daha önce verdiği röportajlarda itiraf etmişti. Fakat şu anda evli olduğu Jeremy Parisi ile tanıştıktan sonra bu konudaki görüşü değişti.

Brook, kocasının yemek yemekten ne kadar zevk aldığını görünce kilo konusunda hissettiği baskıyı da üzerinden attı. Kendini olduğu gibi kabul etti.

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KOCASININ YANINDA KALORİ HESABI YAPMIYOR

Daha önce verdiği röportajlarda söylediğine göre her ikisi de yemek yemeyi seviyor. Brook, iştahlı olan kocasının yanında kalori hesabı yapmak istemediğini de anlatmıştı.

Brook; bir kır düğünüyle evlendiği Jeremy Parisi'nin de onun fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu söyledi o röportajda. "Jeremy, onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor.

Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" diyerek yemek yemeye bakışını da anlattı.



ESKİ KİLOSUNA DÖNMEYİ HAYAL BİLE ETMİYOR

Zaten defalarca söylediğine göre 20'li yaşlarındaki incecik görüntüsüne dönmeyi de hayal etmiyor Brook.

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Bunu da yine daha önce verdiği bir röportajında en zayıf haliyle çekilen pozlarını gördüğünde hep kötü anılarını hatırladığını söylemişti.

Brook bu konuda "Ayrılıklar ve bunun gibi kalp kırıklıkları yaşadığınızda bu, beslenme düzeninizi de etkiler. Benim en zayıf olduğum zamanlar, en mutsuz olduğum zamanlardı" diye konuşmuştu.