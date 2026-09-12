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Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

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#Kelly Brook#Jeremy Parisi#Kıvrımlı Model
Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 17:50

Belki bundan 20 yıl önce olsaydı İngiliz yıldız Kelly Brook, çoktan gösteri dünyasının arşivinde tozlu sayfalar arasına kaldırılırdı.

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 Ama artık devir değişti... Özellikle 2000'lerin başında başlayan ve giderek kabul gören bedensel pozitivizm akımı sayesinde kıvrımlı kadınlar da moda dünyasında seslerini duyurabiliyor.

Gençlik yıllarında zayıf olan hatta daha da zayıf olmak ve öyle kalmak için neredeyse yarı aç gezen, spor salonlarından çıkmayan Kelly Brook da bir süredir kıvrımlı modellerin örneklerinden biri.

Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu
TASARLADIĞI KOLEKSİYONU KENDİ TANITTI
Kocası Jeremy Parisi ile 2022 yılında evlendikten sonra "Senaryo gereği de olsa başkasına aşık gibi rol yapamam. Artık bir kocam var" diyerek oyunculuğu bırakan Brook, kendini tamamen radyo programcılığına ve moda dünyasına verdi.

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46 yaşındaki Brook, son olarak da bir iç giyim firmamı için koleksiyon hazırladı.

Brook, tasarımlarını tanıtırken de kendisi modellik yaptı. Tanıtım için verdiği pozları sosyal medya sayfasından da paylaştı Brook.

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Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

'İÇ ÇAMAŞIRI MÜKEMMELLİK DEĞİL KENDİNE GÜVEN DEMEK'
Yıldız, koleksiyonu için çekilen tanıtım videosunda kadınlara "kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi öğrenin" mesajını verdi.

Brook, söz konusu videoda "İç çamaşırı benim için mükemmellikle ilgili olmadı hiçbir zaman. Benim için iç çamaşırı, insanın kendi bedenini sevmesi, kendini güçlü, kadınsı ve harika hissetmesi anlamına gelir" diye konuştu.

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Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

KİLO VERME BASKISINI ÜZERİNDEN ATTI
Kelly Brook, geçmiş yıllarda kilo vermek için çok çaba harcadığını daha önce verdiği röportajlarda itiraf etmişti. Fakat şu anda evli olduğu Jeremy Parisi ile tanıştıktan sonra bu konudaki görüşü değişti.

Brook, kocasının yemek yemekten ne kadar zevk aldığını görünce kilo konusunda hissettiği baskıyı da üzerinden attı. Kendini olduğu gibi kabul etti.

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Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

KOCASININ YANINDA KALORİ HESABI YAPMIYOR
Daha önce verdiği röportajlarda söylediğine göre her ikisi de yemek yemeyi seviyor. Brook, iştahlı olan kocasının yanında kalori hesabı yapmak istemediğini de anlatmıştı.

Brook; bir kır düğünüyle evlendiği Jeremy Parisi'nin de onun fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu söyledi o röportajda. "Jeremy, onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor.

Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" diyerek yemek yemeye bakışını da anlattı.

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Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

ESKİ KİLOSUNA DÖNMEYİ HAYAL BİLE ETMİYOR
Zaten defalarca söylediğine göre 20'li yaşlarındaki incecik görüntüsüne dönmeyi de hayal etmiyor Brook.

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 Bunu da yine daha önce verdiği bir röportajında en zayıf haliyle çekilen pozlarını gördüğünde hep kötü anılarını hatırladığını söylemişti.

Brook bu konuda "Ayrılıklar ve bunun gibi kalp kırıklıkları yaşadığınızda bu, beslenme düzeninizi de etkiler. Benim en zayıf olduğum zamanlar, en mutsuz olduğum zamanlardı" diye konuşmuştu.

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Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

Brook, geçmiş yıllarda kilo vermek için büyük çaba harcamıştı.
Zayıflamak için aç gezdiği günler çoktan bitti... Yemek yemeyi seven kocayla evlendi... Şişmanladı ama mutluluğu da buldu

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#Kelly Brook#Jeremy Parisi#Kıvrımlı Model

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