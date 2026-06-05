Sadece dokuz yÄ±lda milyoner oldu... Zaten Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± bir hayatÄ± var: LÃ¼ks yatÄ±n gÃ¼vertesinde daha parlak gÃ¼nlerini bekliyor

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TÄ±pkÄ± yeÅŸil sahalarÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e olduÄŸu gibi.

NEFES ALMADAN Ã‡ALIÅžIYOR

GeÃ§en yÄ±l, Ronaldo ile dokuz yÄ±l sÃ¼ren iliÅŸkisini nihayet bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼yle taÃ§landÄ±ran 32 yaÅŸÄ±ndaki Rodriguez, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Ä°spanya'nÄ±n gÃ¶zde tatil bÃ¶lgesi Mallorca adasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bir lÃ¼ks yatÄ±n gÃ¼vertesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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GenÃ§ kadÄ±n, bir fotoÄŸraf Ã§ekiminde gÃ¶rev alÄ±yordu ve Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit mayoyla objektiflere poz verdi.

Bu Ã§ekimi bahane ederek zaman zaman denize girip serinleme fÄ±rsatÄ± da buldu Rodriguez.

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Georgina Rodriguez, Mallorca aÃ§Ä±klarÄ±ndaki yatta gÃ¼neÅŸin altÄ±nda saatlerce poz verdi.Â Bir ara da vereceÄŸi poz gereÄŸi denize girip serinleme fÄ±rsatÄ± buldu.Â





KENDÄ° SERVETÄ°NÄ° OLUÅžTURDU

Daha Ã¶nce Irina Shayk dahil birÃ§ok modelle Ã§ok da uzun sÃ¼reli olmayan iliÅŸkiler yaÅŸayan Ronaldo'nun kalbini tam anlamÄ±yla Ã§aldÄ± Georgina.

YÄ±llar yÄ±lÄ± hem ona yeniden baba olma sevincini yaÅŸatan hem de kendisi dÄ±ÅŸÄ±nda sahip olduÄŸu Ã§ocuklarÄ±na annelik eden Georgina Rodriguez, belli ki hayatÄ±ndan Ã§ok memnun.

Ä°spanya'nÄ±n Bask bÃ¶lgesinden orta halli bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Rodriguez'in hayatÄ±, Ronaldo ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk sayesinde deÄŸiÅŸti. TezgahtarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± maÄŸazada Ronaldo ile tanÄ±ÅŸan Rodriguez, bu ÅŸekilde Ã§ok da bilmediÄŸi, uzaktan baktÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nyanÄ±n iÃ§inde buldu kendini.





HEM SOSYAL MEDYA ÃœNLÃœSÃœ, HEM GÄ°RÄ°ÅžÄ°MCÄ°

Ä°lk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda belki de hayalini bile kurmadÄ±ÄŸÄ± bir lÃ¼ks hayat sÃ¼rÃ¼yor ÅŸimdi. Ama diÄŸer yandan kendisi de sadece niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n eline bakmÄ±yor.

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Bu aÅŸk sayesinde adÄ±nÄ± duyuran Rodriguez, Ronaldo ile birlikte olduÄŸu sÃ¼reÃ§te kendine 12 milyon dolarlÄ±k bir servet yaptÄ±.

Georgina, bir yandan bir sosyal medya yÄ±ldÄ±zÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Marka anlaÅŸmalarÄ± sayesinde, bir paylaÅŸÄ±mla hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r paralar kazanmaya baÅŸladÄ±.

DiÄŸer yandan da Ã¼nlÃ¼ markalar iÃ§in modellik yapmaya yapÄ±yor. Bu arada emlak piyasasÄ±nda da giriÅŸimleri var Georgina'nÄ±n.

KÄ±sacasÄ±, belki aÅŸktan yana ÅŸansÄ± gÃ¼ldÃ¼ ve dÃ¼nya onu tanÄ±dÄ± ama kendisi de hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sayede de birÃ§ok kiÅŸinin belki de ancak hayalini kuracaÄŸÄ± bir servetin sahibi oldu. Rodriguez, Ronaldo sayesinde tanÄ±nmasÄ±na raÄŸmen kendi kariyerini ve servetini nasÄ±l oluÅŸturduÄŸunu da bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda ifade etmiÅŸti zaten: Ã‡Ã¼nkÃ¼ TanrÄ± bize korkaklÄ±k deÄŸil, gÃ¼Ã§, sevgi ve kendine hakimiyet duygusu verdi."

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SANÄ°YESÄ°NDE AÅžIK OLDU

Ã‡iftin tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼leri de oldukÃ§a Ã§arpÄ±cÄ±, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak tÃ¼rden.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan futbolcularÄ±ndan biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genÃ§ kadÄ±n Madrid'de lÃ¼ks bir maÄŸazada tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

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DÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ã¼crete Ã§alÄ±ÅŸan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lÃ¼ks maÄŸazaya alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gittiÄŸinde gÃ¶rdÃ¼. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aÅŸÄ±k oldu.

Rodriguez'in hayatÄ± ve Ronaldo ile iliÅŸkisi bir sÃ¼re Ã¶nce bir dijital platformda yayÄ±nlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldÄ± belgesele de konu oldu.

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DAYISI 'SONRADAN GÃ–RME' DEDÄ°

Belgeselin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanalÄ±n yÃ¶neticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda olup biteni anlatma konusunda son derece dÃ¼rÃ¼st davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu aÅŸkÄ±n hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, hiÃ§bir ÅŸeye sahip deÄŸilken nasÄ±l bir anda her ÅŸeye sahip olduÄŸunu dÃ¼rÃ¼stÃ§e ifade ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Rodriguez bir sÃ¼re Ã¶nce ailesinin kendisine yÃ¶nelttiÄŸi "sonradan gÃ¶rme" suÃ§lamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Rodriguez'in dayÄ±sÄ± Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na "yanÄ±ndaki kadÄ±n bir ÅŸeytan" diye yorum bile yaptÄ±.

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BabasÄ±nÄ±n kokainle yakalanÄ±p hapse girdiÄŸi gÃ¼nden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren dayÄ± Hernandez "Ronaldo ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve sonra beni unuttu. Onunda iliÅŸkisine baÅŸladÄ±ktan sonra beni bir ya da iki kez aradÄ±" diye konuÅŸtu.

Georgina Rodriguez, belki de kendisinden beklentilerini karÅŸÄ±layamayan akrabalarÄ±nÄ±n sÃ¶zlerine kulaklarÄ±nÄ± Ã§oktan tÄ±kadÄ±. Bir yandan aÅŸkÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor, bir yandan da Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kendi servetini yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.





Georgina ile Cristiano kalabalÄ±k bir aile kurdular. Ã‡iftin ikizlerinden biri anne karnÄ±nda hayata veda etti. Ama bu bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± dÃ¼nyaya gelen diÄŸer ikizle dindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Ã‡iftin iliÅŸkisinden bir de kÄ±zlarÄ± bulunuyor. Bu arada Georgina, niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anneden doÄŸan biri erkek diÄŸeri kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na da annelik yapÄ±yor.





Georgina Rodriguez'e evlilik teklif ederken Cristiano Ronaldo, 3 milyon dolarlÄ±k bir elmas yÃ¼zÃ¼k hediye etti.Â