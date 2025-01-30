Zamansız ölümü herkesi yasa boğmuştu... Dizi oyuncusunu basit bir düşme hayattan koparmış

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Ama söz konusu kişi gençse işte o zaman bu acı daha da büyür. Hele bir de herhangi bir hastalığı olmadan, beklenmedik bir şekilde hayata veda etmişse.

Bundan altı ay önce gösteri dünyasından böyle bir haber geldi. Rol aldığı diziyle hafızalara kazınan güzel oyuncu henüz genç bir yaşta hayata veda etmişti.

Üstelik bilinen bir hastalığı yoktu. Evinde cansız bedeni bulunmuştu.

İşte bu ünlü oyuncunun ölüm nedeni resmen açıklandı. Otopsi raporunun ortaya çıkardıkları da hayranlarını bir kez daha üzdü.

KAZA SONUCU KAFASINA ALDIĞI DARBE ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Talihsiz bir şekilde hayata veda eden bu ünlü oyuncu 1990'ların son dönemine, 2000'lerin ilk yarısına damgasını vuran, bir dönem ülkemizde de gösterilen All My Children adlı diziyle tanınan Esta TerBlanche.

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Henüz 51 yaşında olan TerBlance, geçtiğimiz temmuz ayının 19'unda evinde bilinçsiz bir şekilde bulundu.

Oyuncunun evine giden ilk yardım ekiplerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Esta TerBlanche'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede oyuncunun, bir gün önce ölmüş olduğunu da belirtti.

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ÖLÜM NEDENİ RESMEN AÇIKLANDI

Hayata veda haberiyle herkesi şoke eden Esta TerBlanche'nin ölüm nedeni de dün resmen açıklandı.

Yapılan otopsi sonucunda güzel oyuncunun, kafa içi bir kanama nedeniyle öldüğü belirlendi.

Bu kanamaya da muhtemelen Ter Blanche'nin fazla yüksek olmayan bir yerden düşerek yaşadığı kafa travmasının neden olduğu bilgisi de otopsi raporunda yer aldı.

Oyuncunun ölüm nedeni sonuç olarak bir ev kazası olarak kayıtlara geçti.

Bu arada küçük bir not... "Beyin kanaması" olarak bilinen kafa içi kanama, beyin ile kafatası arasına kan birikmesi sonucu oluşuyor. Bu da beyne oksijen gitmesini engelliyor. Sonuç olarak kişi ya felç oluyor ya da hayatını kaybedebiliyor.

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GENÇLİK GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

Esta TerBlanche, Hollywood'da şöhreti bulmadan önce 1991 yılında doğum yeri olan Güney Afrika'da Gençlik Güzeli seçildi.

Televizyon dünyasında şöhreti bulması ise All My Children adlı dizide canlandırdığı kaprisli Macar prensesi Gillian Andrassy rolüyle oldu.

Oynadığı karakter 2001 yılında senaryo gereği hayata veda etti. TerBlanche yine aynı yıl, aynı karakterin hayaleti olarak diziye döndü.

All My Children adlı dizinin ekran serüveni 2013 yılında tamamlandı.

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YAŞADIĞI CALIFORNIA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Dizi bittikten sonra bir süre memleketi Güney Afrika'ya giden Esta, sonra yeniden ABD'ye taşındı. Amacı da Hollywood kariyerine kaldığı yerden devam etmekti.

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O dönemde verdiği bir röportajda "Bu benim kesinlikle tekrar yapmak istediğim bir şey" diye konuşmuştu.

Spin City, Egoli: PLace of Gold ve Syndicate, oyuncunun kamera karşısına geçtiği diğer yapımlar. Oyuncu, 1997 ile 2008 arasında Andre Kock ile evli kalmıştı. Çiftin hiç çocuğu olmadı.

Ölümüyle hem ailesini hem de kendisini ekrandan tanıyanları yasa boğan Esta TerBlanche, California'daki Forest Lawn Memorial Park'ta ebedi uykusuna uğurlandı.