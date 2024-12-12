Zamanında o da kocasına ihanet etmişti... Şimdi karnı burnunda hamileyken aldatıldı

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Bu durum gösteri dünyasının ünlüleri arasında yaşandığında da kimse olup bitenleri unutmuyor. Zamanı gelince bu ihanet konusu tekrar gündeme geliyor.

Son günlerde bu nedenle konuşulan ünlü kişi 38 yaşındaki Megan Fox…

NİŞANLISININ TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARDAN GELEN MESAJLARI BULDU

Sinema dünyasındaki kariyerine başladığında Angelina Jolie'ye benzetilen ve bu şekilde dikkat çeken Fox'un başına gelenleri, onu takip eden herkes biliyor artık. Çalkantılı bir ilişki sürdürdüğü Machine Gun Kelly'den hamile kalıp bebeğini düşüren Megan Fox, kısa bir süre önce yeniden bebek beklediklerini duyurdu.

Bundan kısa bir süre önce de Machine Gun Kelly ile ayrıldıkları ileri sürülüyordu. Fakat sonra nişanlılar, el ele bir partiye giderek bunu yalanladılar. Herkes artık onların durulup oturup doğacak bebeklerini beklemeye başladığını düşünürken "bomba" haber geldi: Megan Fox ve Machine Gun Kelly ayrıldı...

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Hem de güzel yıldızın karnı burnundayken!

Konuşulanlara göre Megan Fox nişanlısını terk etti. Bunun nedeni de Machine Gun Kelly'nin telefonuna başka kadınlardan gelen mesajlar. Bunları yakalayan Fox da hamile olmasına bile aldırmadan nişanlısını terk etti.

SONUÇ OLARAK YAŞATTIKLARINI YAŞADI

İşte bu durum da Fox'un yıllar önce kocası Brian Austin Green ile boşandığı dönemi akıllara getirdi.

O sıralarda eski çiftin yaşadıklarını ve ortada dolaşan söylentileri hatırlayanlar: "Megan kocasına ihanet etmişti... Şimdi kendisinin başına da aynı şey geldi" yorumunu yaptı.

Bu olayı hatırlamak gerekirse...

Megan Fox, 2010 yılında Brian Austin Green ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki tane erkek çocukları oldu. Evlenmeden önce altı yıl da birlikte olan Fox ile Brian Austin Green, 2015 yılında ayrılacaklarını açıkladı.

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Aradan aylar geçtikten sonra Fox katıldığı bir etkinlikte karnı burnunda ortaya çıktı. Herkes onun yeni bir sevgilisi olduğunu düşündü önce.

Ama aslında olan Megan Fox ile Brian Austin Green'in barışmış olmalarıydı... Sonuç olarak bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Ama 2020 yılında yolları bu kez tam olarak ayrıldı.

KOCASINA İHANET ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

İşte bu ayrılığın ardında yatan nedenin de Megan Fox'un kocasını bir şarkısının video klibinde oynadığı Machine Gun Kelly ile aldatması olduğu konuşuldu.

Her ne kadar Brian Austin Green, karısının kendisini aldatmadığını söylese de yaşananlar buna çok da uymuyordu. Çünkü Fox, Machine Gun Kelly ile Amerikan Müzik Ödülleri'nde el ele kırmızı halıya çıktıktan birkaç gün sonra kocası Brian Austin Green'e boşanma davası açtığını duyurdu.

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Bütün bunlar da Megan Fox'un, o sırada evli olduğu Brian Austin Green'i, Machine Gun Kelly ile aldattığı iddialarını güçlendirdi.

Ama yine Green'in söylediklerine göre resmen evli olsalar da aslında ilişkileri çoktan geri dönülmez yola girmişti o sırada.

Brian Austin Green, bu konuyla ilgili olarak daha birkaç ay önce bazı açıklamalar yapmıştı.

BİR NOKTADA HER ŞEY TEPETAKLAK OLDU

Brian Austin Green'in söylediğine göre Fox, evliliklerinin bir noktasında her şeyin tepetaklak olduğunu, bu ilişkinin artık kurtarılamaz bir yerde olduğunu anladı.

Durum öyle bir haldeydi ki Megan Fox, kocası Brian Austin Green bir şey çiğnerken bile bundan rahatsız oluyor, ses duyduğunu ileri sürüyordu.

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Green'in deyimiyle onun yanına bir şeyler yemesi bile Fox'u sinir ediyordu.

Brian Austin Green, büyük bir aşkla severek evlendiği eski karısıyla ilişkilerinin nasıl yıprandığını ve bunun insanda nasıl duygular yarattığını şöyle anlattı: "Bir noktaya geliyorsunuz, o zaman da eşinizin ayaklarını sürüyerek yürümesi ya da ekmekleri tost makinesine koyma şekli sizi deli ediyor. Bunlar küçük şeyler."

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Megan Fox da onun bu açıklamasından önce kendi özel hayatıyla ilgili kolay unutulmayacak sözler sarf etmişti. Bu yılın mart ayında Call Her Daddy adlı podcast yayınına katılan Fox, Brian Austin Green 'e karşı çok da iyi bir sevgili ve eş olmadığını anlattı o programda.

"İşe gidiyordum ve orada birine aşık oluyordum. Her başkalarına aşık oluyordum. Çünkü çocuktum. Hiçbir zaman tamamen özgür ve bekar olma deneyimini yaşamadım hayatta" diye anlatmıştı.

Fox, o programda "Ben gençtim ve aslında bu kadar ciddi bir ilişki içinde olmamalıydım" diye bir itirafta da bulunmuştu.