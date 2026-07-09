MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koca Ã§Ä±narlarÄ± usul usul devriliyor... ArtÄ±k tekerlekli sandalyedeyim... Sokakta gÃ¶rÃ¼rseniz yanÄ±ma gelin

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O UZUN SAÃ‡LI ZIPKIN GÄ°BÄ° DELÄ°KANLILARÂ ZAMANA TESLÄ°M OLDU

Metal mÃ¼zik tarihinin efsane gruplarÄ±ndan Black Sabbath Ã¼yeleri de bu durumdan nasibini alÄ±yor kuÅŸkusuz.

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Bir zamanlarÄ±n yerinde duramayan, o uzun saÃ§lÄ±, zÄ±pkÄ±n gibi delikanlÄ±larÄ± birer birer zamana teslim oluyor. Biraz da genÃ§likte sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri "sallan, yuvarlan" hÄ±zlÄ± hayat yÃ¼zÃ¼nden 70'li yaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶yle Ã§ok da rahat geÃ§iremiyorlar.

MÃ¼zik tarihine geÃ§en Black Sabbath'Ä±n yÄ±llar boyu en Ã§ok Ã¶n planla olan Ã¼yesi Ozzy Osbourne, geÃ§en yaz "son arzusunu gerÃ§ekleÅŸtirdikten" yani grubuyla birlikte bir veda konseri verdikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra hayata veda etti.

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ONLARI GÃ–REN YAÅžITLARI DA YILLARIN NASIL GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°NÄ° ANLIYOR

Åžimdi de grubun bateristi Bill Ward'un saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili onlarÄ±n en parlak dÃ¶neminin genÃ§lerinin yÃ¼reÄŸini burkan, hepsine yaÅŸ aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bir haber geldi.

Ä°ngiltere'nin efsane bateristlerinden biri olarak nitelendirilen 78 yaÅŸÄ±ndaki Bill Ward, artÄ±k tekerlekli sandalyede hareket edebildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ward, sosyal medya sayfasÄ±nda, tekerlekli sandalyesiyle Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p yanÄ±na da uzun bir aÃ§Ä±klama mesajÄ± yazdÄ±.

Her ne kadar geÃ§ip giden yÄ±llarÄ±n rÃ¼zgarÄ± onu epey etkilemiÅŸ olsa da Bill Ward, emekliye ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hasta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da Ã¶nemlisi pes etmediÄŸini anlattÄ±.

Bill Ward, 78 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen hala bateri Ã§alabildiÄŸini, mesleÄŸi konusunda hÄ±rsÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini anlattÄ±.





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Bir zamanlar Bill Ward ve Black Sabbath'Ä±n en Ã§ok Ã¶n plana Ã§Ä±kan Ã¼yesi olan Ozzy Osbourne.

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'BENÄ° SOKAKTA GÃ–RÃœRSENÄ°Z YANIMA GELEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z'

Bu arada hayranlarÄ±na da esprili bir dille bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. KalabalÄ±k bir yerde kendisini gÃ¶rdÃ¼klerinde yanÄ±na gitmelerini belirtip "IsÄ±rmam sadece farklÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorum" diye yazdÄ±.

Bill Ward, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na "Biraz Ã¼zÃ¼lerek ama yine de dÃ¼rÃ¼stÃ§e aÃ§Ä±klamak isterim ki, artÄ±k halka aÃ§Ä±k yerlerde, Ã¶zellikle hava limanlarÄ±nda ya da bazÄ± etkinliklerde tekerlekli sandalye kullanmam gerekiyor" diye baÅŸladÄ±.

YÃ¼rÃ¼me yeteneÄŸini tamamen yitirmediÄŸini vurgulayan Bill Ward, yine de dinlenmeden Ã§ok uzun sÃ¼re hareket edemediÄŸini, oturmasÄ± gerektiÄŸini yazdÄ±.

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5 MayÄ±s'ta 78 yaÅŸÄ±na girdiÄŸini hatÄ±rlatan Ward, ilk olarak 18 ay Ã¶nce tekerlekli sandalye kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aÃ§Ä±kladÄ±.Â





'78 YAÅžINDA HALA GAYET Ä°YÄ° BATERÄ° Ã‡ALIYORUM'

Bill Ward, usul usul hareket yeteneÄŸi azalsa da yine de mesleÄŸine dair hÄ±rslarÄ±nÄ± yitirmediÄŸini saklamadÄ±. "Hala bateri Ã§alÄ±yorum. 78 yaÅŸÄ±nda olmama raÄŸmen hala gayet iyi Ã§alabiliyorum Yeteneklerim, hÄ±rslarÄ±m, sanat yapma ve bateri Ã§alma konusundaki sarsÄ±lmaz ihtiyacÄ±m hala Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼. Sadece ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum. Beni tekerlekli sandalyede gÃ¶rÃ¼rseniz bilin ki sadece bir araÃ§la yolculuk ediyorum. Emekli deÄŸilim, hasta deÄŸilim, pes etmiyorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±.

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Efsane baterist, bu yeni ulaÅŸÄ±m ÅŸekli konusunda kendini kamuoyuna aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ifade etmek istediÄŸini belirtip "Ä°yi olduÄŸumu bilmenizi istiyorum" diye yazdÄ±.

Bill Ward, insanÄ±n sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tehlikeli olabileceÄŸini belirtip "ÅžeffaflÄ±ÄŸÄ±n, sevgi ve ilerlemeyle birlikte hakim olmasÄ±na izin veriyorum" diye de ekledi.

Ward, 1969'da gitarcÄ± ve solist Ozzy Osbourne, gitarcÄ± Tony Iommi ve bas gitarcÄ± Geezer Butler ile birlikte heavy metal grubunu kurdu. 1970'e gelindiÄŸinde, baÅŸlangÄ±çta Earth adÄ±yla bilinen Black Sabbath, ilk albümlerinin yayÄ±nlanmasÄ±yla ABD ve Ä°ngiltere'de büyük bir hayran kitlesi edinmiÅŸti. Ozzy 1978'de gruptan ayrÄ±ldÄ±. Ward ise baÅŸlangÄ±çta 1983'te kadrodan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da, on yÄ±llar boyunca ara sÄ±ra sahneye çÄ±kmaya devam etti ve 2025'teki son Black Sabbath konserinde gruba son kez katÄ±ldÄ±.



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Ozzy Osbourne geÃ§en yÄ±l 22 Temmuz'da, 76 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± girerek bozulan Osbourne, ABD'den Ã¼lkesi Ä°ngiltere'ye taÅŸÄ±nmak istediÄŸini de sÃ¶ylemiÅŸti son yÄ±llarÄ±nda. "Evimde Ã¶lmek istiyorum" diyen Osbourne'un hem bu isteÄŸi, hem de hayata veda etmeden grubuyla son kez konser verme arzusu yerine geldi. MÃ¼zisyen, son konserini verdikten 17 gÃ¼n sonra hayata veda etti.

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