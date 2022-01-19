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Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

#Demet Şener#Arka Sokaklar#Lerzan Mutlu
Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi
Sayit DURMAZ

Zamanın En İyileri Ödül Töreni, önceki gece Conrad Otel’de düzenlendi. Gece, ünlü isimleri bir araya getirdi.

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Töreni Demet Şener ve Suat Sandalcı sundu. Yılın en iyilerinin ödüllendirildiği gece iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini buluşturdu.

Törende Gülben Ergen, Murat Kurşun, Cem Belevi, Kerem Alışık, Gözde Türker, Cihan Şimşek, Lerzan Mutlu, ENBE Orkestrası ve Oya Başar’a ödül verildi. 

Tekrarlıyorum: Demet mikser

Geceye katılan Lerzan Mutlu, yine Demet Akalın’a yüklendi: “Herkese akıl veriyor. Bir arkadaşımla aramı bozdu. Ben de ona mikser dedim. Tekrarlıyorum; mikser. Sen sanat camiasının annesi misin herkesi uyarıyorsun? Öyle bir dünya yok.”

Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

96 gülle gönlünü aldı

‘En iyi pop erkek sanatçısı’ ödülünü alan Cem Belevi, İrem Derici’ye ayrı kaldıkları 96 gün için 96 gül gönderdiği ve gönlünü almayı başardığı haberleri sorulunca şöyle dedi: “Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. İrem dünya tatlısı biri. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet. Barışmış olabiliriz.”

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Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”a verilen ‘yılın en iyi polisiye dizisi’ ödülünü oyuncular Gizem Terzi, Perihan Ünlücan, Elvan Dişli ve Kerimhan Duman aldı.

Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

Törende ödül alan Kerem Alışık, Oya Başar ve ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker, objektiflere birlikte poz verdi.

Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

Gözde Türker “en iyi kadın yardımcı oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

“En iyi klip yönetmeni” ödülünü Nihat Odabaşı aldı.

Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

 

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#Demet Şener#Arka Sokaklar#Lerzan Mutlu

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