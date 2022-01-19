Zamanın En İyileri Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi

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Töreni Demet Şener ve Suat Sandalcı sundu. Yılın en iyilerinin ödüllendirildiği gece iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini buluşturdu.

Törende Gülben Ergen, Murat Kurşun, Cem Belevi, Kerem Alışık, Gözde Türker, Cihan Şimşek, Lerzan Mutlu, ENBE Orkestrası ve Oya Başar’a ödül verildi.

Tekrarlıyorum: Demet mikser

Geceye katılan Lerzan Mutlu, yine Demet Akalın’a yüklendi: “Herkese akıl veriyor. Bir arkadaşımla aramı bozdu. Ben de ona mikser dedim. Tekrarlıyorum; mikser. Sen sanat camiasının annesi misin herkesi uyarıyorsun? Öyle bir dünya yok.”

96 gülle gönlünü aldı

‘En iyi pop erkek sanatçısı’ ödülünü alan Cem Belevi, İrem Derici’ye ayrı kaldıkları 96 gün için 96 gül gönderdiği ve gönlünü almayı başardığı haberleri sorulunca şöyle dedi: “Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. İrem dünya tatlısı biri. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet. Barışmış olabiliriz.”

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Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”a verilen ‘yılın en iyi polisiye dizisi’ ödülünü oyuncular Gizem Terzi, Perihan Ünlücan, Elvan Dişli ve Kerimhan Duman aldı.

Törende ödül alan Kerem Alışık, Oya Başar ve ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker, objektiflere birlikte poz verdi.

Gözde Türker “en iyi kadın yardımcı oyuncu” ödülüne layık görüldü.

“En iyi klip yönetmeni” ödülünü Nihat Odabaşı aldı.