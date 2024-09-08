Zaman ona da acımadı… Friends yıldızının son halini görenler tanıyamadı

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Friends’in yıldızları, gerçek hayatlarında da birbirleriyle yakın dost olan Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer ve Matt LeBlanc, Matthew Perry’nin ani kaybının ardından büyük bir şok yaşamıştı.

Perry’nin rol arkadaşları önce birkaç gün yaşadıkları büyük şokla suskun kalmış, sonrasında ise People dergisine bir açıklama yaparak “O bizim için sadece bir rol arkadaşı değildi. O bizim ailemizdi. Yaşadığımız acı büyük, bize bir süre acımızı hazmetmemiş için zaman tanıyın” demişlerdi.

Ölümünden aylar sonra Matthew Perry’ye, hayatını kaybetmesine yol açan uyuşturu maddeleri satan isimler gözaltına alınmıştı.

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Perry’nin ölümü dizideki en yakın arkadaşını canlandıran, gerçek hayatta da en yakın dostlarından biri olan, ünlü oyuncu Matt LeBlanc ya da namı diğer Joey Tribbiani için de büyük yıkım olmuştu.

57 yaşındaki LeBlanc, en son Matthew Perry'nin vefatının ardından cenazesinde görülmüş, sonra da sessizliğe gömülmüştü.

Eski günlerinden oldukça uzak bir görüntü sergileyen LeBlanc'in bir hayli kilo aldığı ve kırlaşan saçlarının da tamamen beyazlayıp döküldüğü dikkatlerden kaçmadı

Ünlü oyuncu dün Los Angeles sokaklarında gezerken görüntülendi. Ancak hayranları bile onu tanımakta zorlandı.

Siyah bir tişört ve koyu renk kot pantolonuyla rahat bir görünüm sergileyen LeBlanc, 90'ların sevilen sitcom'undaki Joey Tribbiani rolüyle gönüllerde taht kurduğu günlerden neredeyse tanınmaz haldeydi.

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Matt LeBlanc, paparazzileri şaşırtmak ve rahatça dolaşmak için bir beyzbol şapkasıyla yüzünü de büyük ölçüde kapatmıştı.

Metthew Perry’nin rol arkadaşları ölümünden günler sonra tek tek duygu dolu paylaşımlar yapmış, Matt LeBlanc, kaybettiği dostuna en önce seslenen rol arkadaşı olmuştu.

Matt LeBlanc, Perry’nin dizide canlandırdığı Chandler Bing'in en iyi arkadaşı Joey Tribbiani rolünü oynuyordu.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından ikisinin birbirine sarıldığı bir pozu paylaşıp “Matthew. Ağır bir kalp ile veda ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar dürüst olmak gerekirse hayatımın en sevdiğim zamanları arasındaydı. Seninle aynı sahneyi paylaşmak ve sana arkadaşım demek benim için bir onurdu. Seni düşündüğümde hep gülümseyeceğim ve seni asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Kanatlarını aç ve uç kardeşim, sonunda özgürsün” yazmış, paylaşımının sonuna da bir şaka ekleyip “Ve sanırım bana borçlu olduğun 20 dolar sende kalacak” demişti.

Matt LeBlanc'in model Melissa McKnight'la 3 yıllık evliliğinden bir kızı var... Ünlü oyuncu, Joey dizisindeki rol arkadaşı Andrea Anders'la olan 8 yıllık ilişkisini ise 2014'te sonlandırmıştı