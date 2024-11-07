Zaman bu acıyı dindirmedi… Ünlü oyuncu üç yıl önce ölen karısına her gece mektup yazıyor

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Hollywood’un usta aktörlerinden Richard E. Grant de bu isimlerden biri. Son üç yıldır yüzü pek gülmeyen ünlü oyuncu uzun zaman sonra içten gülümsediği belki de tek pozunu geçtiğimiz aylarda kızının evlendirirken vermişti.

35 yıllık hayat arkadaşını kaybeden usta aktöre artık galalarda tek kızı eşlik ediyor

Richard E. Grant, acısını atlatmasına yardımcı olması için her gece merhum eşi Joan Washington'a mektup yazdığını itiraf etti…

35 YILLIK KARISINI KAYBEDİNCE HAYATININ IŞIĞI SÖNDÜ

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67 yaşındaki “Saltburn” oyuncusu, yaklaşık 35 yıllık eşinin akciğer kanseriyle mücadelesinin ardından Eylül 2021'de 74 yaşında hayatını kaybetmesiyle yıkılmıştı.

Hayatının yarısını birlikte geçirdiği eşini kaybeden Richard E. Grant kendini işine verdi... En son Sultburn filmiyle beyaz perdeye konuk olan usta oyuncu bir yandan da acısını dindirmek için her gece ölen karısına mektup yazdığını itiraf etti

Grant, yaptığı açıklamada, bu kaybı asla “atlatamayacağını” hissettiğini, ancak onunla bir “sohbet” ediyormuş gibi hissetmek amacıyla üç sene önce ölen eşi Washington'a mektuplar yazarak gün içindeki gözlemlerini not ettiğini itiraf etti.

HÂLÂ HER GECE ONA MEKTUPLAR YAZIYOR

Guardian'a verdiği demeçte, “Ona her gece yazıyorum. Her şeyi yazıyorum. Onu eğlendireceğini bildiğim şeyleri. ... Üstelik cevap alacağıma dair bir hayalim bile yok” dedi.

Grant 35 yıl evli kaldığı eşini akciğer kanserinden kaybettikten sonra kendini toparlamakta çok zorlandığını itiraf etti

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Usta aktör ölen eşinin ona cevap veremeyeceğini bilmesine rağmen ona mektuplar yazmasını “Ama 38 yıl birlikte yaşadıktan sonra, onun cevabının ne olacağını duyabiliyorum. Olabildiğince yakın bir bağ hissediyorum. Ve günün sonunda bir konuşma yaptığım için bunu çok umut verici buluyorum” sözleriyle anlattı.

ZAMAN HER ACIYI İYİLEŞTİRMİYOR

Karısını kaybetmenin acısını içinden atamayan yıldız isim “'Zaman iyileştirir' diye bir klişe var ya... bence iyileştirmiyor. Bence etrafından dolanarak yolunuzu buluyorsunuz. Asla üstesinden gelemezsiniz. Ve ben de aktif olarak bunu aşmaya çalışmıyorum.” dedi.

Çiftin tek kızları Olivia bu yaz evlenmişti, annesi ne yazık ki bu mutlu günü göremedi

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Grant ve Washington'ın kızları Olivia Grant yaz aylarında evlenmişti. Ancak annesi ne yazık ki kızının bu mutlu gününü göremedi…

Richard E. Grant eşinin düğünde çalınmak üzere bir şiir kaydettiğini, ancak bunun konuklar için fazla duygusal olacağına karar verdiğini ve bunun yerine başka biri tarafından okunmasını sağladıklarını da açıkladı.

“Bu herkesi mahvedebilirdi. ... Joan'un orada olmaması işin en acımasız yanı” diye anlattı usta aktör düğünde yaşananları.

KIZI EVLENİRKEN HERKES ETRAFINDA PERVANE OLMUŞ

Kızı evlenirken annesiz kalan Olivia Grant için babası Richard, üç kadın aile dostunun düğün öncesinde ona yardım etmek için devreye girdiğini ve onların nezaketi için sonsuza dek minnettar kalacağını açıkladı: “Uyuyan Güzel'deki gibi kendilerini onun iyilik perileri olarak atadılar. Onu gelinliğini almaya götürdüler. Onu öğle yemeğine götürdüler. Kendilerini akıl hocası olarak sundular.”

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Grant bir ses eğitmeni olan Joan Washington ile 1986’da evlendi. Çiftin Olivia adında tek bir kızları oldu. Joan Washington’ın ilk evliliğinden doğan Tom adında bir de oğlu vardı.

Usta aktör 2022'de, çoğunu eşinin hayatının son yılında yazdığı A Pocketful of Happiness (Cep Dolusu Mutluluk) adında bir anı kitabı çıkardı ve kaybettiği eşine adadı.

Usta aktör hayat arkadaşını kaybetmenin onu en zorlayan kısmının gün boyunca yaşadıklarını akşam olunca koşup karısına anlatamamak olduğunu söylüyor