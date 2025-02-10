Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var'

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Bunlardan biri de çok sıkı bir Philadelphia Eagles taraftarı olan Brtadley Cooper’dı. Takımının Kansas City Chiefs’i yenip şampiyonluk kupasını kazanmasıyla Bradley Cooper da büyük bir sevinç yaşadı.

Takımının daha önceki maçlarını da takip eden ünlü oyuncu final maçına yakında 8 yaşını bitirecek olan tatlı kızı Lea ile geldi.

Kızının elini bir an bile bırakmayan Cooper şampiyonlukla birlikte sahaya inip sevinç gösterisi yaparken Lea da babasıyla birlikte etrafı merakla izleyerek herkesin sevgisini kazandı.

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Peşinden koşan muhabirin sorusuna cevap verirken duygusallaşarak “Eskiden maçlara babamla gelirdim ve şimdi kızımı da getirebiliyorum. Bu hayatta yaşanabilecek en güzel şeylerden. Bu bir mucize. Burada olduğum için çok şanslıyım ve bu takımı ve kızımı çok seviyorum” dedi.

Bradley Cooper’ın sezon boyunca maçları izlerken yanında olan model sevgilisi Gigi Hadid ise dün gece ortalarda yoktu.

İlişkilerinde iki yılı deviren ünlü çift ikisi de birer kız çocuğu ebeveyni olarak birbirleriyle daha kolay kaynaşmış, kızlarını da tanıştırıp arkadaş yapmıştı.

Bradley Cooper ve Lea'nın annesi ünlü model Irina Shayk kızları doğduktan so9nhra ilişkilerinin evliliğe ilerlemesi beklenirken yollarını 2019'da ayırmıştı.

Bradley Cooper bir süre önce verdiği röportajda babalığa zor alıştığını, başlarda kızına ısınmakta zorlandığını itiraf etmişti.

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Hayranlarını şaşırtan bu açıklamada “İnsanların çocuklarını neden kendi hayatlarının önüne koyduğunu anlamakta çok zorlandım. Ben uzun bir süre böyle hissedemedim” diyerek itirafta bulunmuş, babalığa alıştıktan sonra ise kızına tapmaya başladığını ve onu yanından ayırmak istemediğini söylemişti.