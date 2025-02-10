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Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var'

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#Bradley Cooper#Irina Shayk#Gigi Hadid
Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 15:27

Amerika’nın en büyük spor etkinliği olan NFL (Profesyonel Futbol Ligi) finali Super Bowl dün akşam gerçekleşti. Maçın devre arasındaki konser ve sahne şovlarıyla birlikte adeta bir görsel şölene dönüşen maça çok sayıda ünlü isim de katıldı.

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Bunlardan biri de çok sıkı bir Philadelphia Eagles taraftarı olan Brtadley Cooper’dı. Takımının Kansas City Chiefs’i yenip şampiyonluk kupasını kazanmasıyla Bradley Cooper da büyük bir sevinç yaşadı.

Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var

Takımının daha önceki maçlarını da takip eden ünlü oyuncu final maçına yakında 8 yaşını bitirecek olan tatlı kızı Lea ile geldi.

Kızının elini bir an bile bırakmayan Cooper şampiyonlukla birlikte sahaya inip sevinç gösterisi yaparken Lea da babasıyla birlikte etrafı merakla izleyerek herkesin sevgisini kazandı.

Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var

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Peşinden koşan muhabirin sorusuna cevap verirken duygusallaşarak “Eskiden maçlara babamla gelirdim ve şimdi kızımı da getirebiliyorum. Bu hayatta yaşanabilecek en güzel şeylerden. Bu bir mucize. Burada olduğum için çok şanslıyım ve bu takımı ve kızımı çok seviyorum” dedi.

Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var

Bradley Cooper’ın sezon boyunca maçları izlerken yanında olan model sevgilisi Gigi Hadid ise dün gece ortalarda yoktu.

İlişkilerinde iki yılı deviren ünlü çift ikisi de birer kız çocuğu ebeveyni olarak birbirleriyle daha kolay kaynaşmış, kızlarını da tanıştırıp arkadaş yapmıştı.

Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var

Bradley Cooper ve Lea'nın annesi ünlü model Irina Shayk kızları doğduktan so9nhra ilişkilerinin evliliğe ilerlemesi beklenirken yollarını 2019'da ayırmıştı.

Bradley Cooper bir süre önce verdiği röportajda babalığa zor alıştığını, başlarda kızına ısınmakta zorlandığını itiraf etmişti.

Zaferi en sevdiğiyle kutladı… ‘Eskiden babamın elini tutardım şimdi yanımda kendi mucizem var

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Hayranlarını şaşırtan bu açıklamada “İnsanların çocuklarını neden kendi hayatlarının önüne koyduğunu anlamakta çok zorlandım. Ben uzun bir süre böyle hissedemedim” diyerek itirafta bulunmuş, babalığa alıştıktan sonra ise kızına tapmaya başladığını ve onu yanından ayırmak istemediğini söylemişti.

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#Bradley Cooper#Irina Shayk#Gigi Hadid

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