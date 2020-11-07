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Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zafer Ergin: Okul gibi eğittik

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Zafer Ergin: Okul gibi eğittik
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Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

15 yıldır devam eden dizi hakkında konuşan usta oyuncu, “15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15’e başladık. Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu. Onları eğittik, büyüttük. Aralarında öğretmen ve avukat olanlar da var” dedi. Ardından “Ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük” diye espri yaptı.

Zafer Ergin: Okul gibi eğittik


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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