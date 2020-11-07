Zafer Ergin: Okul gibi eğittik

15 yıldır devam eden dizi hakkında konuşan usta oyuncu, “15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15’e başladık. Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu. Onları eğittik, büyüttük. Aralarında öğretmen ve avukat olanlar da var” dedi. Ardından “Ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük” diye espri yaptı.





