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Zafer Ergin: Okul gibi eğittik
Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.
15 yıldır devam eden dizi hakkında konuşan usta oyuncu, “15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15’e başladık. Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu. Onları eğittik, büyüttük. Aralarında öğretmen ve avukat olanlar da var” dedi. Ardından “Ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük” diye espri yaptı.
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