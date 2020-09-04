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Haber Giriş: 04.09.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

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Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim
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Zafer Algöz ve eşi Lale Algöz, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

 Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Algöz’e, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven’le ilgili sarf ettiği “Tekrardan barışabilirler. Belki davalarını geri çekerler” sözleri hatırlatıldı. Algöz, “Bu konular hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ozan’la hiç görüşmedim” dedi.

Zafer Algöz mekana girmeden önce ellerini dezenfekte etti.

Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

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