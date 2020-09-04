Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Algöz’e, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven’le ilgili sarf ettiği “Tekrardan barışabilirler. Belki davalarını geri çekerler” sözleri hatırlatıldı. Algöz, “Bu konular hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ozan’la hiç görüşmedim” dedi.

Zafer Algöz mekana girmeden önce ellerini dezenfekte etti.

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