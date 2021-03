Ünlü oyuncu şaka yaparken yüzünü dağıtıyordu

ASLINDA ŞAKALAŞIYORDU

Bir dijital TV platformu için çekilen Down to Earth adlı belgeselde görev alan Zac Efron, önceki gün sette ilginç anlar yaşadı. Ekipten iki arkadaşıyla bir bahçede yürüyen Efron bir yandan da şakalaşıyordu. O sırada Efron yerde bırakılmış bir tırmığın ucuna bastı. Tırmığın sapı da bir anda yükselerek Zac Efron'a çarptı. O ani hareket sırasında gözüne bir şey kaçan Efron da bir yandan kahkahalar atarak iki büklüm olup yere oturdu.



HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEDİ

Efron'ın ve arkadaşlarının kahkahalarından ünlü oyuncunun bu tuhaf kaza nedeniyle herhangi bir zarar görmediği anlaşıldı. Efron, o anlarda çekilen videoyu da "Tırmığı buraya kim bıraktı?" mesajıyla birlikte o anlarda çekilen videoyu paylaştı. Görüntüleri izleyen takipçileri de kendi aralarında tartışmaya başladı.

TAKİPÇİLERİ TARTIŞMAYA BAŞLADI

Bazıları "Tırmığın sapı yüzüne bile çarpmıyor ki" derken bazıları da "Bu sahnede iyi bir oyunculuk sergileyememiştin" diye yazdı. Bazı takipçileri de Zaf Efron'un yüzüne değmeyen bir tırmık sapı canını çok acıtmış gibi davranarak aslında çok iyi rol yaptığını savundu. Bir takipçisi "Tırmık sapı eline çarpıyor sen yüzünü tutuyorsun" diye Efron'a seslendi.

YENİ SEZON İÇİN KAMERA KARŞISINDA

Rol aldığı High School Musical adlı yapımla kariyerinde önemli bir yol kat eden 33 yaşındaki Efron, bir süredir Avustralya'da yaşıyor. Vanessa Valladares adlı Avustralyalı sevgilisiyle mutlu bir beraberlik sürdüren Zaf Efron'ın görev aldığı Down to Earth geçen yıl ilk sezonuyla ekrana geldi. Dizinin bu yeni sezonunun çekimleri ise sürüyor. Belgeselde Zac Efron ile sağlıklı yaşam uçmanı Darin Olien, sağlıklı ve sürdürülebir yaşam tarzlarını keşfe çıkıp dünyanın farklı noktalarına gidiyor.

