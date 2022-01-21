Yüzyıllık yerel tohumları yeşertti

Haberin Devamı

Köşebaşı, 16 şubesi, binin üzerinde çalışanı ve 2 milyon misafiriyle Türk gastronomisinin önemli bir değeri. Hem sektörde saygı duyduğum bir ağabeyim hem de hemşerim olan kurucusu Ali Akkaş, çok önemli bir projeye imza attı. Doğup büyüdüğü topraklarda, Sivas’ın Zara ilçesindeki Bolucan Köyü ve çevre köylerde 400 dönümden fazla bir alana, tamamen yerel tohum kullanarak başta buğday olmak üzere kuru fasulye, nohut, kara mercimek ve bulgur ekimi gerçekleştirdi.

Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin de desteklediği projenin önemli bir misyonu var.

Yüzyıllık yerel tohumların yeniden üretime kazandırılması ve mahsullerinin satışı ile Orta Anadolu’da hem tarımsal üretimin hem istihdamın artırılması hedefleniyor. Ve proje, bu yılki kuraklığa rağmen çiftçinin yüzünü güldüren sonuçlar elde etti. Gelecek nesillerin de yerel tohumdan üretilmiş besin kaynaklarına ulaşması adına yaptığı çabayı ayakta alkışlıyorum.

Haberin Devamı

Yakın dostlar Megeve yolcusu

Hem kendileri hem de çocukları yakın arkadaş olan cemiyetin ünlü çiftleri Melis-Burak Hatipoğlu, Melda-Sinan Kosif, Sanem-Ralf Tezman, Hande-Mehmet Gamgam, Sibel-Selim Tezman, Mehmet-Melisa Mutlu okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yarın Megeve’e gidiyor. Yakın dostlar, Fransız Alpleri’nin lüks tatil rotalarından olan Megeve’de 1 hafta kayak tatili yapacak.

Burak-Melis Hatipoğlu

Sibel-Selim Tezman

Mehmet-Melisa Mutlu

Haberin Devamı

Sanem-Ralf Tezman

AKM’den ilk uluslararası sergi

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası ilk sanat projesinde 10 ülkeden 20 sanatçıyı ağırlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen, küratörlüğünü Beste Gürsu’nun üstlendiği “Birlikte Var Olmak” sergisi, Tabularasa Transnational Art Platform tarafından dünya sanat çevrelerince dikkatle izlenen sanatçıları bir araya getirdi.

Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 24 Şubat’a kadar gezilebilir.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

İstanbul’un yeni İtalyan’ı

Fransa’nın uluslararası otel zinciri Accor çatısı altında yer alan lüks otel markası Mövenpick, Balmumcu’daki yepyeni oteli ile misafirlerinin hizmetine açıldı. İstanbul’un muhteşem dokusundan ilham alınarak özenle dizayn edilmiş otelin roof katındaki Da Vittorio Ristorante ise İstanbul’un en iyi İtalyan’ı olmaya aday! Enfes Boğaz manzarasına eşlik eden, İtalyan Şef Vittorio Sindoni’nin elinden çıkan birbirinden lezzetli yemekleriyle hızla şehrin uğrak noktalarından biri olma yolunda ilerliyor. Öğlen başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik ve performanslar eşliğinde hizmet veren lüks restoran, İtalyan lezzetini ve kültürünü üst düzey bir hizmet anlayışıyla birleştirirken, mükemmel şarap kombinasyonları ve tatlılarıyla da öne çıkıyor.

Haberin Devamı