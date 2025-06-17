Yüzünü yıllar sonra genç aşkı güldürdü… Geç bulduğu mutluluğa sıkı sıkı tutundu

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Son günlerde sık sık kameraların karşısına kimi hayranları tarafından yadırganan, kimilerinin de pek beğendiği alışılmadık tarzıyla çıkmaya başlamıştı.

Yeni filmi için yeni bir imaja bürünen Brad Pitt asker tıraşı saçları, parlak ve göz alıcı giysileri ve kendini gençleştirdiği tarzıyla dikkat çekmeye başladı.

Onun bu hallerinin orta yaş krizinden kaynaklı bir “delirme hali” olduğunu söyleyenler de oldu. Oysa Brad Pitt hayatına giren yeni aşkıyla gençleşmeye ve enerji dolmaya başlayalı epey oluyor…

Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, ünlü oyuncunun yeni filmi F1 için New York'ta düzenlenen galaya el ele ve ışıl ışıl parlayarak geldi.

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Oscar ödüllü aktör, dün akşam ünlü Times Meydanı'nda kırmızı halıya adım atarken kız arkadaşının elinden tuttu ve gece boyunca onu yanından hiç ayırmadı.

61 yaşındaki Pitt, daha sonra fotoğraf çektirirken kolunu 32 yaşındaki kız arkadaşı Ines de Ramon’un beline doladı.

Angelina Jolie ile 8 yıl süren boşanma davası ve hukuk savaşı daha birkaç ay önce sonuçlanan ve sonunda rahat bir nefes alan Brad Pitt artık sevgilisiyle hayal ettiği geleceği kurmaya çok yakın.

Angelina Jolie’den 2016’da ayrıldığından beri hayatına kimseleri sokmayan Brad Pitt en sonunda gönlünü bir başka ünlü oyuncu Paul Wesley’nin eski eşi olan ve esmer güzeli olarak anılan Ines de Ramon’a kaptırmıştı.

İlk olarak 2022’in sonlarına doğru bir konser çıkışı birlikte görüntülenen aşıklar bir yıl sonra, Aralık 2023’te Brad Pitt’in 60. doğum gününü kutlarken Paris’te el ele ortaya çıkmıştı.

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İlişkileri iki buçuk yılı deviren ünlü aşıklar çok mutlular ve söylenenlere göre çoktan birlikte yaşamaya da başladılar.

Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra altı çocuğuyla bağları kopan ve onlarla uzun süredir görüşmeyen Brad Pitt’in deliler gibi aşık olduğu Ines de Ramon’la evlenip yeniden baba olmak istediği konuşuluyor.

Brad Pitt, Ines de Ramon hayatına girdiğinden beri her geçen gün gençleşiyor ve daha enerjik görünüyor. Ünlü oyuncunun değişen giyim kuşamında da genç sevgilisinin etkili olduğu söyleniyor.

Ines de Ramon’la sevgili olduğundan beri daha spor giyinmeye başlayan Brad Pitt rengarenk ve göz alan kumaş ve giysi tercihleriyle dikkat çekmeye başladı.