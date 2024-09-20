Yüzünü sakladığı kızının soyadını açıkladı: 'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum'

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Bu iki genç ünlü bir dönem inişli- çıkışlı bir aşk yaşadılar. Bir darılıp bir barıştılar. Bu arada bir de kızları oldu. Hayranları bu kadar güzel bir kadın ile böylesine yakışıklı bir adamın bebeğinin nasıl görüneceğini merakla bekledi.

Ama onlar o merakı gidermek için hiçbir adım atmadılar. Birçok ünlü gibi bebeklerinin yüzünü sosyal medyada hiç göstermediler.

Bir süre önce aşklarına son noktayı koydu bu iki genç ünlü.

Yine de ilişkileri bitse de kızlarının önemli günlerinde onun hatırına bir araya geliyorlar. Bunun son örneğini de önceki gün sergilediler.

Yüzünü milyonlarca hayrandan sakladıkları kızları 4'üncü doğum gününü kutladı. O gün de eski aşıklar yine bir aradaydı. Bu arada hayranlarını şaşırtan bir sürpriz de yaptı ünlü model.

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KIZLARI DÖRT YAŞINA GİRDİ

Bu iki genç ünlü, top model Gigi Hadid ile bir zamanlar One Direction grubuyla ün kazandıktan sonra kariyerine yalnız başına devam eden Zayn Malik.

Hadid ile Malik, yaşadıkları çalkantılı sırasında sahip oldukları kızları Khai'nin 4'üncü yaşı için bir araya geldi geçtiğimiz günlerde. Küçük kızın yüzünü yine sosyal medya takipçilerine göstermedi Gigi Hadid ama Khai ile ilgili bir sürpriz yaptı. Küçük kızının resmi adını tam olarak paylaştı.

Bu durum da özellikle Zayn Malik'in hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Hatta bazıları olayı bir adım daha ileri götürüp "Şu an mutluluktan hüngür hüngür ağlıyorum" diye yorum yapanlar bile oldu.

Khai'nin annesi Gigi Hadid ile babası Zayn Malik'in açık havada düzenlediği doğum günü partisinde çekilen bir dizi fotoğraf paylaşıldı.

Küçük kız için düzenlenen partinin ana teması "Torunlar" idi. Buna bağlı olarak çeşitli rengarenk yiyeceğin yer aldığı doğum günü masasında bir de sertifika vardı.

İşte orada da küçük kızın adı ilk kez net olarak görülüyordu: Khai Malik!

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Gigi Hadid, kızının doğum gününde onun hayvanları ve müziği sevdiğini ve maceracı bir kişi olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Zayn Malik de Khai ile çekilen bir pozunu, duygu dolu bir metin eşliğinde paylaştı.





HAYRANLARI ÇOK DUYGULANDI

Yüzü gösterilmeyen küçük kızın resmi soyadı ise Zayn Malik'in hayranlarını kelimenin tam anlamıyla coşturdu. Öyle ki hepsi kendilerini tutamadan yorumlar yazmaya başladı.

Bunlardan biri hayranı olduğu Zayn Malik'in soyadını kızının da resmen taşıdığını görmekten dolayı çok duygulandığını bu yüzden hıçkırarak ağladığını yazdı.

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Bir başka kullanıcı "Khai Malik ismi beni çok mutlu etti. Onun 4 yaşına geldiğine inanamıyorum. Mutlu yıllar Khai Malik" diye yazdı.

Khai'nin resmen babasının soyadını taşımasının bu kadar heyecan yaratmasının nedenine gelirsek...

Doğum günü paylaşımında ilk kez Khai'nin resmi soyadı da gözler önüne serildi.

PEK İYİ AYRILMADILAR

Hayranlarının hatırlayacağı gibi Gigi Hadid ile Zayn Malik öyle sessiz sedasız ve barış içinde ayrılmadı. Hatta Hadid'in annesi Yolanda bir dönem Zayn Malik'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Bu yüzden Malik polise ifade vermek zorunda bile kaldı.

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Bu arada anne Yolanda Hadid, Zayn Malik'in, kızı Gigi'nin mesleğini yapmasını bile zorlaştırdığını, onun hayatını kısıtlamaya çalıştığını ileri sürdü. Sonuç olarak Hadid ile Malik tatsız bir biçimde ayrıldı.

Sonra da Khai annesinin ve onun ailesinin yanında büyüdü. İşte o dönemde Gigi'nin kızına kendi soyadını verdiği ileri sürüldü.

Fakat doğum günü kutlamalarında görüldüğü gibi Gigi Hadid ile Zayn Malik'in kızı Khai, resmi olarak babasının soyadını taşıyor.

KHAI MUTLU OLSUN DİYE

Minik Khai'nin doğum gününe dönersek... Elbette ailesinin yanı sıra arkadaşları da hazır bulundu o özel günde. Konuklar için sanatsal çalışmalar yapabilecekleri özel bir masa hazırlandı. Orada boya kalemleri ve üzerine resimler çizilecek materyaller yer aldı.

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Gösterişli bir doğum günü pastasının yanı sıra bir de çocuklar için dondurma tezgahı hazırlandı. Bu şekilde Khai başta olmak üzere bütün konuklar istedikleri dondurmayı istedikleri şekilde süsleyerek yedi.

Ortamın rengarenk balonlarla süslendiği açık hava partisinde çocukların güzel vakit geçirmesi için kaydırakların bulunduğu özel bir oyun alanı da oluşturuldu.

Khai'nin doğum günü için bir de oyun alanı oluşturuldu.

Gigi Hadid, doğum günü paylaşımında "Kızımız dört yaşına girdi. Biz de bir haftadır bunu kutluyoruz" diyerek küçük kızın yeni yaşının uzun süre kutlandığını belirtti.

Kızının hayvanları sevdiğini, maceracı bir kişiliği olduğunu, müzikten hoşlandığını, Yıldız Savaşları'nın bir karakteri olan Yoda'ya hayran olduğunu belirtti.

Sonra da kızına "Hayatımın en harika yılları için teşekkür ederim. Sen bana her günü en basit yöntemlerde dolu dolu yaşamayı öğrettin. Benim en tatlı aşkım" diye seslendi.

Khai'nin babası Zayn Malik de bu özel gün için sosyal medya sayfasında bir metin kaleme aldı. Orada da "Hayatımdaki en önemli insan mutlu yıllar. Seni kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla seviyorum. Seni 'kızım' diye çağırmaktan gurur duyuyorum" satırlarına yer verdi.

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