Yüzünü doğduğundan beri göstermedi… Ünlü model kızıyla tatil fotoğraflarını paylaştı… ‘Benim tatlı yaz güneşim!’

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Ama onun için dünyanın merkezi ne zirvesinde yer aldığı mesleği ne de sık sık magazin sayfalarında yer almasına neden olan aşk hayatı.

29 yaşındaki ünlü süper model Gigi Hadid için dünyanın merkezi de anlamı da yakında dört yaşına basacak küçük kızı Khai…

Şu sıralar adı Hollywood’un yıldız oyuncularından Bradley Cooper'la yaşadığı aşkla anılan ünlü model, üç yaşındaki Khai'yle geçirdiği neşe dolu yazdan kareleri Instagram hesabında paylaştı.

Hayranları da anne kızın bu tatlı fotoğraflarının altını sevgi dolu yorumlarla doldurmaya koştu. Çünkü Gigi, yaşama sebebim dediği kızını sosyal medya hesaplarından nadiren paylaşıyor.

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Hatta ünlü model yeni yaptığı paylaşımlar da dahil küçük Khai’nin yüzünü hiç göstermedi, paylaştığı tüm fotoğraflarda onu arkasının dönük olmasına dikkat etti ya da yüzünü sevimli emojilerle sakladı.

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Bu öyle sıkı bir kural ki tüm aile bu konuda tembihli. Gigi’nin kendisi gibi ünlü bir model olan kız kardeşi Bella ve annesi Yolanda Hadid de Khai’nin yüzü açık fotoğraflarını paylaşamıyor.

Hatta basına yansıdığı kadarıyla Yolanda Hadid torunu yeni doğduğunda yaşadığı heyecanla onun yüzünün göründüğü bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış, bu da Gigi’nin çok öfkelenmesine ve aile boyu bir krize yol açınca fotoğraf hemen silinmişti.

Gigi Hadid, eski erkek arkadaşı Zayn Malik ile paylaştığı kızını kucaklarken çekilen fotoğrafı onun yüzünü bulut emojileriyle kaplayarak paylaştı.

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Bir başka fotoğrafta ise anne kız bir nehir kenarında, kayaların üzerinde birlikte oturuyordu.

“Yaz günlerimiz” mesajıyla paylaştığı bir dizi fotoğrafta artık büyüyen Khai kâh sıcak yaz günlerinde sularla oynayıp eğleniyor, kâh arkadaşlarıyla dondurma yemeye gidiyordu.

Khai, Gigi Hadid’le 2105’ten 2021’e kadar bir dargın bir barışık aşk yaşadığı One Direction yıldızı Zayn Malik’in kızı.

Ünlü çift o daha bebekken ayrılmış olsalar da Khai’ye en iyi şekilde ebeveynlik yapmak için eski kavga ve kırgınlıkları bir kenara bırakmış durumdalar.

Khai, Gigi Hadid yoğun şekilde çalışırken babasıyla vakit geçiriyor. Ünlü model anne olmadan önce modellik mesleğinin hayatının merkezi olduğunu söylüyordu.

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Şimdi ise işlerini kızına göre ayarlıyor ve kendi deyimiyle “Bu parayı bu kadar çok çalışıp kazanıyorsam buna değmeli ve kızıma ihtiyacı olan zamanı verebileceğim şekilde çalışmalıyım” diyor.