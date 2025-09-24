Yüzük parmakta görününce herkes gizlice evlendiler sanmıştı… Hayranlarına kendi açıkladı: Merak etmeyin, ben hala bekarım

Haberin Devamı

Sahip olduğu onca şöhrete ve servete rağmen hayatı aslında büyük acılarla dolu olan, dünya çapında milyonlarca hayranı olan bir Hollywood ünlüsüyken yine de son derece mütevazı bir hayat yaşayan Keanu Reeves herkesin kalbini kazanmış bir isim.

HAYRANLARI ONU ÖYLE ÇOK SEVİYOR Kİ!

Hal böyle olunca da herkes, özellikle de hayranları ondan gelen haberleri ilgiyle takip ediyor, hayatında neler olup bittiğini de çok merak ediyor.

61 yaşındaki Keanu Reeves uzun yıllardır başarılı bir sanatçı olan 52 yaşındaki Alexandra Grant ile mutlu mesut bir ilişki yaşıyor.

İkiliyi birbirine çok yakıştıranlar da bu çiftten epeydir müjdeli haberler bekliyor.

EVLİLİK SÖYLENTİLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Alexandra Grant’in parmağında bir pırlanta yüzük görüldüğü günden beri de çiftin evlendiği yönündeki söylentiler bitmek bilmiyor.

En son 3 Eylül'de, Reeves’in doğum günü için Instagram'da isminin yazılı olduğu kalp şeklinde bir pasta paylaşarak doğum gününü kutlayan Alexandra Grant bir kez daha evlilik söylentilerini ateşlemişti.

Bu söylenti sosyal medyada o kadar çok yayıldı ki ünlü oyuncu artık bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

DAHA EVLENMEMİŞLER

Keanu Reeves’in basın sözcüsü Amerikan magazin kanallarına “Keanu Reeves hakkında çıkan haberler doğru değil. Oyuncumuz Alexandra Grant’le evlenmedi” şeklinde bir açıklama metni yolladı.

Reeves ve Grant’in ilişkileri kamuoyuna ilk kez 2019’da yansımıştı. Ünlü çift aradan geçen 6 yıl boyunca bu aşkı gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam etti ve hâlâ da birlikte çok mutlular.

Aslında Keanu Reeves ve Alexandra Grant’in tanışıklığı 2009’a uzanıyor. Oyunculuk ve müzisyenlik dışında bir de çocuk kitapları yazan Keanu Reeves, Alexandra Grant ile böyle tanışmış.

ESKİ DOSTU BÜYÜK AŞKI OLDU

Grant, ünlü oyuncunun yazdığı kitapları resimleyen illüstratör olarak çalışırken ikili arasında başlayan dostluk ilerleyen yıllarda aşka dönüşmüş.

Göz önünde olmayı pek sevmeyen, spot ışıklarından kaçarak yaşamaya çalışan aşıklar aslında yıllardır evli gibiler.

Keanu Reeves 2023 yılında bir röportajda “Bize en son ne zaman çok mutlu olduğunu anlatır mısın?” dendiğinde soruya “Birkaç gün önce, sevgilimle birlikteyken. Yataktaydık. Gülüyor, eğleniyor ve kıkırdıyorduk. Harika hissediyorduk. Birlikte olmak gerçekten çok güzeldi” diye cevap vermişti.

GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞIYORLAR

Sevgilisiyle yıllardır çok mutlu olduğunu söyleyen Keanu Reeves onun arkadaşlığından da çok keyif aldığını, birlikte çok eğlenip keyifli vakit geçirdiklerini de her fırsatta anlatıyor.

İlişkisi hakkında pek konuşmayan Alexandra Grant de büyük aşkı Keanu Reeves’den bahsederken “O benim için büyük bir ilham kaynağı. Çok yaratıcı, çok nazik. Bu ilişkiye ve kendime çok güveniyorum” demişti.

O GERÇEK BİR İYİLİK MELEĞİ

Geçirdiği zor çocukluk ve gençlik yıllarının ardından sevdiği kadını ve karnındaki bebeği kaybeden Keanu Reeves kansere yakalanan kardeşini kurtarmak uğruna da çok ter dökmüştü... Yaşadığı şeylere rağmen hayata tutunan Reeves en sonunda kendini iyilik yapmaya adadı…

Sosyal medyanın hayatımıza girdiği ilk yıllardan beri sürekli olarak onun metroya bindiği, bir banka oturup etrafı izlerken elindeki sandviçi yediği, halkın arasında rahatça gezdiği fotoğrafları etrafı sardı.

ELİNE GEÇEN PARALARI YARDIM İÇİN HARCIYOR

Bir yandan da şehir efsanesi gibi Keanu Reeves’in eline geçen paraları hep yardım için saçtığı konuşulur oldu. Bunun gerçek olduğu ise kısa zaman içinde ortaya çıkacaktı.

Ünlü oyuncu filmlerden kazandığı milyonları set ekiplerine, zor durumdaki figüranlara, yardıma ihtiyaç duyan her kim varsa dağıttı, bu kocaman yürek de ona sinema dünyasının en sadık hayran kitlelerinden birini kazandırmış oldu…

