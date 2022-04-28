Yüzük göründü! Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

Haberin Devamı

BU YAZ DÜĞÜN YOK

Bir süredir Özcan Deniz’le aşk yaşayan İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliği TOG Bazar’da stant açtı. Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının evlilik sorularına “Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs’ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok” yanıtını verdi.

TARZINI BEĞENİYORUM

Samar Dadgar’a Özcan Deniz’le çıktıkları Kapadokya tatili de soruldu. “Çok güzel geçti. ‘Asmalı Konak’ın çekildiği konağın önünden de geçtik. Balona ise binmedim, çünkü yükseklik korkum var” diyen genç modacı, sevgilisinin tarzını nasıl bulduğu sorusunu da şöyle yanıtladı: “Çok güzel giyiniyor. Tarzını çok beğeniyorum. Arada sırada fikir de veririm.”

Haberin Devamı

Tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çeken Samar Dadgar, Özcan Deniz’in giyimine karışıp karışmadığı sorulunca “Dekolteli ve mini elbiseleri onaylıyor” dedi.