Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yüzük göründü! Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu?

#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Asmalı Konak
Yüzük göründü Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu

Özcan Deniz’den evlenme teklifi alan Samar Dadgar, stant açtığı TOG Bazar etkinliğinde tektaşıyla dikkat çekti.

Haberin Devamı

BU YAZ DÜĞÜN YOK

Bir süredir Özcan Deniz’le aşk yaşayan İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliği TOG Bazar’da stant açtı. Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının evlilik sorularına “Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs’ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok” yanıtını verdi.

Yüzük göründü Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu

TARZINI BEĞENİYORUM

Samar Dadgar’a Özcan Deniz’le çıktıkları Kapadokya tatili de soruldu. “Çok güzel geçti. ‘Asmalı Konak’ın çekildiği konağın önünden de geçtik. Balona ise binmedim, çünkü yükseklik korkum var” diyen genç modacı, sevgilisinin tarzını nasıl bulduğu sorusunu da şöyle yanıtladı: “Çok güzel giyiniyor. Tarzını çok beğeniyorum. Arada sırada fikir de veririm.”

Haberin Devamı

Yüzük göründü Özcan Deniz ve sevgilisi Samar Dadgar evleniyor mu

Tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çeken Samar Dadgar, Özcan Deniz’in giyimine karışıp karışmadığı sorulunca “Dekolteli ve mini elbiseleri onaylıyor” dedi.

Gözden Kaçmasın

Özcan Denizden sevgilisi Samar Dadgara hediye...
#ÖZCAN DENİZ#FEYZA AKTAN
Özcan Deniz'den sevgilisi Samar Dadgar'a hediye...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Asmalı Konak

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard