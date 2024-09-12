Yüzü tanınmayacak hale gelmişti… Ünlü modeli gören şaşkına döndü: Eski Adriana’mız geri dönmüş!

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43 yaşındaki ünlü model geçen yıl kasım ayında bir kırmızı halı etkinliğinde dünyanın karşısına çıktığında onu gören hayranları gözlerine inanamadı.

Yüzü aşırı derecede şişmiş görünen Lima eski günlerine hiç de benzemeyen haliyle estetik operasyon söylentilerinin alevlenmesine yol açtı. Adriana Lima yaptırdığını reddettiği estetik operasyon söylentilerinin ardından yepyeni bir görüntüyle hayrnalarının karşısına çıkıp herkesi yeniden şaşkına çevirdi

BİR YIL ÖNCEKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMAMIŞTI

Gelen yoğun eleştirilerin ardından bir süre suskun kalan, sonra da makyajsız bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak söylentilere son vermek isteyen Adriana Lima “Bu gördüğünüz estetikli bir yüz değil, üç çocuk annesi yorgun ve uykusuz bir kadının yüzü” demiş ve estetik yaptırmadığını iddia etmişti.

Adriana Lima'nın geçen yıl kasım ayında verdiği bu görüntü hayranlarını üzdü... Yıllardır güzellik sembolü olarak anılan ünlü modelin doğallığını gereksiz estetik müdahalalerle bozduğu söylendi... Lima ise bu iddiaları reddetmişti

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Buna ikna olmayan basın konuyu uzmanlara sormuş, estetik cerrahlar ise ünlü modelin yüzündeki değişikliği aşırı botoks uygulamasına, tilki gözü operasyonuna, çene ve yanak dolgusuna bağlamıştı.

ESTETİK İDDİALARINI REDDETTİ AMA…

Lima tüm bu iddiaları reddetse de geçen günlerde katıldığı bir başka kırmızı halı etkinliğinde çekilen fotoğrafları bir yıl önceki halinden o kadar farklıydı ki, ünlü modeli görenler gözlerine inanamadı.

Oysa Lima, kasım ayında şişmiş ve tanınmayacak hale gelmiş şekilde ortyaa çıkmadan sadece 1 ay önce kırmızı halıda böyle poz vermişti

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Sosyal medyada Adriana Lima’nın geçen seneki ve şimdiki fotoğraflarını yan yana getiren hayranları ünlü modelin değişen görünümü için “Sonunda eski Adriana’mız geri döndü” yorumları yapıp sevinçlerini paylaştılar.

GİTTİ DOLDULAR, GELDİ ESKİ ADRİANA!

Lima’nın yüzünün gözle görülür şekilde zayıflaması ve adeta şeklinin değişmesi, eski ifadesine tekrar kavuşması onu görenlerin ünlü modelin yaptırdığı ve kötü görünümüne sebep olan dolguları erittiği yorumlarına yol açtı.

Anlaşılan ünlü model hem doğum kilolarının hepsinden kurtuldu hem de geçen yıl yaptırdığı estetik müdahalelerden vazgeçti

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine görüntüyü inceleyen konunun uzmanları da ünlü modelin dudaklarında, elmacık kemiklerinde, yanaklarında, çenesinde ve göz altlarında bulunan gereksiz dolgulardan kurtularak hem daha genç ve dinç hem de eski günlerindeki gibi doğal bir görünüme kavuştuğunu söylediler. Adriana Lima'nın yüzünün eski haline dönmesi en çok hayranlarını sevindirdi... Sosyal medyada "İşte bizim Adriana'mız geri döndü" paylaşımları aldı başını gitti...

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ANNE OLDUKTAN SONRA GÜZELLİĞE BAKIŞI DEĞİŞTİ

Adriana'nın erkek arkadaşı Andre Lemmers’dan iki yaşında Cyan adında bir oğlu ve eski kocası Marko Jaric’den de 14 yaşında Valentina ve 11 yaşında Sienna adında iki kızı var.

Geçen yılki estetik tartışmalarını sonlandırmak isteyen Adriana Lima makyajsız bir fotoğrafını paylaşmış, "Bu yüz estetikl bir kadının değil yorgun bir annenin yüzü" demişti...

Ünlü model 2017'de anne olduktan sonra dış güzelliğe bakışının değiştiğini söylemiş ve “Annelik beni değiştirdi, insanların artık benim dışımı değil içini görmelerini istiyorum. İki kızım büyüdükçe, yaptıklarımın ve alışkanlıklarımın çoğunu kopyaladıklarını fark ettim ve onlara içinde bulundukları teni sevmeyi, vücutları için sağlıklı beslenmeyi ve meditasyon yoluyla pozitif zihinsel sağlık pratiği yapmayı öğretmeye çalışıyorum” demişti.