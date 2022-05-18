Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde!

#Doğu Demirkol#Özge Özder#Burcu Esmersoy
Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Yüzü gülüyor

Doğu Demirkol önceki akşam kız arkadaşıyla Arnavutköy’deki bir balık restoranındaydı.

Baş başa yemek yiyen ikili, mekandan 5 saat sonra ayrıldı. Restoranın önüne çektirdiği aracına koşar adım binen Demirkol, “Yeni bir birliktelik mi?” sorusu karşısında gülümsemekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde

Teklif İtalya’da geldi

Yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlenme teklifi alan Burcu Esmersoy o romantik dakikaları sosyal medyada paylaştı.

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde yeniden evleneceğini açıklamıştı. Nazım Akmandil’den İtalya tatilinde evlenme teklifi alan ünlü sunucu, o romantik dakikalar sırasında çekilmiş bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.

Haberin Devamı

Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde

Göbeğimi çekersiniz diye denize giremiyorum

Enis Arıkan, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekanda arkadaşı Aslı Kızmaz’la görüntülendi. “Camdaki Kız”ın çekimlerinin bitmesinin ardından tatile çıkacağını açıklayan oyuncu, “Göbeğimi çekersiniz diye denize giremiyorum” diyerek muhabirlere takıldı. (Deniz BOY)

Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde

Pera, Luna’nın manevi kardeşi

Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, SMA hastası Pera ve annesi ile Akmerkez’de buluşup yemek yedi. İlk günden beri Pera’nın kampanyasına destek olan Özder, “Pera, kızım Luna’nın manevi kardeşi. İnşallah en kısa zamanda birlikte oynayacaklar” dedi ve yardım çağrısını yeniledi: “5-10 liralarla bugüne geldi kampanya, az çok demeden yardımlarınızı esirgemeyin. Geç kalmadan ne yapacaksak hemen bugün yapalım.” (Sayit DURMAZ)

Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde

Haberin Devamı

İçeri kaçtılar

Oyuncu Atilla Kılıç, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panik yapan ikili tekrar içeri geçti. Bir süre sonra kapıya gelen taksiye binen Kılıç ve yanındaki arkadaşı, soruları yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğu Demirkol#Özge Özder#Burcu Esmersoy

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard