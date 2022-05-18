Yüzü gülüyor... Doğu Demirkol ve kız arkadaşı gecelerde!

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Yüzü gülüyor

Doğu Demirkol önceki akşam kız arkadaşıyla Arnavutköy’deki bir balık restoranındaydı.

Baş başa yemek yiyen ikili, mekandan 5 saat sonra ayrıldı. Restoranın önüne çektirdiği aracına koşar adım binen Demirkol, “Yeni bir birliktelik mi?” sorusu karşısında gülümsemekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Teklif İtalya’da geldi

Yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlenme teklifi alan Burcu Esmersoy o romantik dakikaları sosyal medyada paylaştı.

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde yeniden evleneceğini açıklamıştı. Nazım Akmandil’den İtalya tatilinde evlenme teklifi alan ünlü sunucu, o romantik dakikalar sırasında çekilmiş bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.

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Göbeğimi çekersiniz diye denize giremiyorum

Enis Arıkan, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekanda arkadaşı Aslı Kızmaz’la görüntülendi. “Camdaki Kız”ın çekimlerinin bitmesinin ardından tatile çıkacağını açıklayan oyuncu, “Göbeğimi çekersiniz diye denize giremiyorum” diyerek muhabirlere takıldı. (Deniz BOY)

Pera, Luna’nın manevi kardeşi

Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, SMA hastası Pera ve annesi ile Akmerkez’de buluşup yemek yedi. İlk günden beri Pera’nın kampanyasına destek olan Özder, “Pera, kızım Luna’nın manevi kardeşi. İnşallah en kısa zamanda birlikte oynayacaklar” dedi ve yardım çağrısını yeniledi: “5-10 liralarla bugüne geldi kampanya, az çok demeden yardımlarınızı esirgemeyin. Geç kalmadan ne yapacaksak hemen bugün yapalım.” (Sayit DURMAZ)

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İçeri kaçtılar

Oyuncu Atilla Kılıç, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panik yapan ikili tekrar içeri geçti. Bir süre sonra kapıya gelen taksiye binen Kılıç ve yanındaki arkadaşı, soruları yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)