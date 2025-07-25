Eski aÅŸkÄ±yla evlilik ona yaramadÄ±... CanÄ±nÄ± diÅŸine taktÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor... Ama yine darmadaÄŸÄ±n oldu

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SonrasÄ±nda yeniden toparlamak iÃ§in Ã§aba harcamak gerekiyor... Ama genelde bÃ¶yle bir sarsÄ±ntÄ±, yeni ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÅŸlangÄ±cÄ±n ilk adÄ±mÄ± oluyor.

Ä°nsan Jennifer Lopez bile olsa bu durum geÃ§erli Ã¼stelik... Onun bile ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± yok bir baÅŸka deyiÅŸle.

DÃ–RDÃœNCÃœ BOÅžANMAYLA BERABER HAYATI DA SALLANTI GEÃ‡Ä°RDÄ°

Daha dÃ¼ne kadar gÃ¶nÃ¼l iÅŸleri yolunda giden, kariyerinde baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸan Jennifer Lopez, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kocasÄ± Ben Affleck'ten boÅŸanma kararÄ± aldÄ±ktan sonra bir tÃ¼r "tÃ¶kezleme" yaÅŸamaya baÅŸladÄ±... Ãœstelik aksilikler arka arkaya geldi.

Ã–nce This Is Me... Now adlÄ± albÃ¼mÃ¼ Ã§ok da istenildiÄŸi gibi bir baÅŸarÄ± elde edemedi. AlbÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±ktan zorda verdiÄŸi konserlerin bazÄ±larÄ±nÄ± bilet satÄ±ÅŸlarÄ± iyi gitmedi.

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Hatta iptal edilen konserler bile oldu.

Sonra Ben Affleck ile boÅŸandÄ± ve yoluna yalnÄ±z baÅŸÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±... Lopez yine turnede ve Ã¼lkeden Ã¼lkeye koÅŸturup duruyor. TÃ¼rkiye'de verdiÄŸi konser sonrasÄ± 56'ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Lopez, ÅŸimdi bir baÅŸka sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Daha doÄŸrusu hayatÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lan bir parÃ§asÄ±nÄ± daha toplamak zorunda kalacak.

PLAK ÅžÄ°RKETÄ°YLE YOLLARINI AYIRDI

Son gelen haberlere gÃ¶re Lopez, son albÃ¼mÃ¼ This Is Me... Now'da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± plak ÅŸirketi BMG ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Lopez artÄ±k bÃ¼yÃ¼k plak ÅŸirketlerinden biriyle anlaÅŸmasÄ± olmayan baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸarkÄ±cÄ±. Zaten yeni teklisi Birthday'i (DoÄŸum GÃ¼nÃ¼) kÃ¼Ã§Ã¼k bir plak ÅŸirketi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nladÄ±.

Jennifer Lopez, 10 yÄ±llÄ±k bir zaman dilimi iÃ§inde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ilk albÃ¼mÃ¼ olan This Is Me...Now'Ä±, Kylie Minogue ve Rita Ora'nÄ±n da plak ÅŸirketi olan BMG tarafÄ±ndan yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.

Fakat Ä°ngiliz The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re bu tek albÃ¼mlÃ¼k bir anlaÅŸmaydÄ±. Ve albÃ¼m yayÄ±nlandÄ±ktan sonra bitti.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan bir yetkili "Jennifer aÃ§Ä±kÃ§asÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± ve yetenekli bir sanatÃ§Ä±. Fakat onun iÃ§in aynÄ± fikirde olduÄŸu bir plak ÅŸirketi bulmak epey zorlu" diye konuÅŸtu.

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Ä°STEDÄ°ÄžÄ° SATIÅžA ULAÅžAMADI

Yine aynÄ± yetkiliye gÃ¶re Lopez, geÃ§en yÄ±l This Is Me... Now adlÄ± yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra BMG ile devam edemeyeceÄŸine karar verdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ albÃ¼mÃ¼n satÄ±ÅŸlarÄ± onun istediÄŸi gibi gitmedi.

Lopez'in bu yeni albÃ¼mÃ¼ Ä°ngiltere'de listelerde sadece 55'inci sÄ±raya kadar gelebildi. Ama ekibi onun yeni ÅŸarkÄ±larla ilgileniyor. ÅžarkÄ±cÄ±, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bu yetkilisine gÃ¶re bu yÄ±l stÃ¼dyoda Ã§ok fazla zaman geÃ§irdi.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Jennifer Lopez ÅŸimdi, Ben Affleck ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ilham alan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yayÄ±nlamak iÃ§in yeni bir plak ÅŸirketi arayÄ±ÅŸÄ±na girdi.

Hatta ÅŸu anda bulunduÄŸu Avrupa turnesinde eski kocasÄ±na yÃ¶nelik sert sÃ¶zler iÃ§eren birkaÃ§ ÅŸarkÄ±ya yer verdi.

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BÃœYÃœK AÅžK TAZELENDÄ° AMA UZUN SÃœRMEDÄ°

Daha Ã¶nce Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanan hatta Marc Anthony'den biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuklarÄ± olan Lopez, Ben Affleck ile 2002 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ± ama sonra ayrÄ±ldÄ±.

Ã‡ift, yÄ±llar sonra yeniden karÅŸÄ±laÅŸtÄ±..2021'de alevlenen aÅŸklarÄ±nÄ± 2022'de evliliÄŸe taÅŸÄ±dÄ±lar. Ama iki yÄ±l sonra artÄ±k aÅŸklarÄ± da evlilikleri de tamamen bitti.

Lopez, Ben Affleck ile boÅŸandÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ben aslÄ±nda birlikte yaÅŸlanacaÄŸÄ±m bir partnerim olsun istemiÅŸtim" dedi. ArdÄ±ndan da bundan bÃ¶yle mutluluÄŸunu bir erkeÄŸe baÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± kendi iÃ§inde arayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez evliliÄŸi yÄ±kÄ±lan Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Max ve Emme'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ± deyim yerindeyse..