Eski aÅŸkÄ±yla evlilik ona yaramadÄ±... CanÄ±nÄ± diÅŸine taktÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor... Ama yine darmadaÄŸÄ±n oldu

Haberin Devamı

Sonrasında yeniden toparlamak için çaba harcamak gerekiyor... Ama genelde böyle bir sarsıntı, yeni ve daha güçlü bir başlangıcın ilk adımı oluyor.

İnsan Jennifer Lopez bile olsa bu durum geçerli üstelik... Onun bile ayrıcalığı yok bir başka deyişle.

DÖRDÜNCÜ BOŞANMAYLA BERABER HAYATI DA SALLANTI GEÇİRDİ

Daha düne kadar gönül işleri yolunda giden, kariyerinde başarıdan başarıya koşan Jennifer Lopez, dördüncü kocası Ben Affleck'ten boşanma kararı aldıktan sonra bir tür "tökezleme" yaşamaya başladı... Üstelik aksilikler arka arkaya geldi.

Önce This Is Me... Now adlı albümü çok da istenildiği gibi bir başarı elde edemedi. Albümünü yayınladıktan zorda verdiği konserlerin bazılarını bilet satışları iyi gitmedi.

Haberin Devamı

Hatta iptal edilen konserler bile oldu.

Sonra Ben Affleck ile boşandı ve yoluna yalnız başına devam etmeye başladı... Lopez yine turnede ve ülkeden ülkeye koşturup duruyor. Türkiye'de verdiği konser sonrası 56'ncı yaşını kutlayan Lopez, şimdi bir başka sorunla karşı karşıya.

Daha doğrusu hayatının dağılan bir parçasını daha toplamak zorunda kalacak.

PLAK ŞİRKETİYLE YOLLARINI AYIRDI

Son gelen haberlere göre Lopez, son albümü This Is Me... Now'da birlikte çalıştığı plak şirketi BMG ile yollarını ayırdı.

Bir başka deyişle Lopez artık büyük plak şirketlerinden biriyle anlaşması olmayan bağımsız bir şarkıcı. Zaten yeni teklisi Birthday'i (Doğum Günü) küçük bir plak şirketi aracılığıyla yayınladı.

Jennifer Lopez, 10 yıllık bir zaman dilimi içinde hazırladığı ilk albümü olan This Is Me...Now'ı, Kylie Minogue ve Rita Ora'nın da plak şirketi olan BMG tarafından yayınlamıştı.

Fakat İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre bu tek albümlük bir anlaşmaydı. Ve albüm yayınlandıktan sonra bitti.

Müzik dünyasından bir yetkili "Jennifer açıkçası çok başarılı ve yetenekli bir sanatçı. Fakat onun için aynı fikirde olduğu bir plak şirketi bulmak epey zorlu" diye konuştu.



Haberin Devamı

İSTEDİĞİ SATIŞA ULAŞAMADI

Yine aynı yetkiliye göre Lopez, geçen yıl This Is Me... Now adlı yeni albümünü çıkardıktan sonra BMG ile devam edemeyeceğine karar verdi. Çünkü albümün satışları onun istediği gibi gitmedi.

Lopez'in bu yeni albümü İngiltere'de listelerde sadece 55'inci sıraya kadar gelebildi. Ama ekibi onun yeni şarkılarla ilgileniyor. Şarkıcı, müzik dünyasının bu yetkilisine göre bu yıl stüdyoda çok fazla zaman geçirdi.

Söylenenlere göre Jennifer Lopez şimdi, Ben Affleck ile ayrılığından ilham alan şarkılarını yayınlamak için yeni bir plak şirketi arayışına girdi.

Hatta şu anda bulunduğu Avrupa turnesinde eski kocasına yönelik sert sözler içeren birkaç şarkıya yer verdi.

Haberin Devamı

BÜYÜK AŞK TAZELENDİ AMA UZUN SÜRMEDİ

Daha önce üç kez evlenip boşanan hatta Marc Anthony'den biri kız diğeri erkek ikiz çocukları olan Lopez, Ben Affleck ile 2002 yılında nişanlandı ama sonra ayrıldı.

Çift, yıllar sonra yeniden karşılaştı..2021'de alevlenen aşklarını 2022'de evliliğe taşıdılar. Ama iki yıl sonra artık aşkları da evlilikleri de tamamen bitti.

Lopez, Ben Affleck ile boşandıktan sonra yaptığı açıklamada "Ben aslında birlikte yaşlanacağım bir partnerim olsun istemiştim" dedi. Ardından da bundan böyle mutluluğunu bir erkeğe bağlamayacağını kendi içinde arayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Dördüncü kez evliliği yıkılan Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme'ye sığındı deyim yerindeyse..