Yüzlerce kişi ayakta alkışladı... Kate'in gözleri doldu... Kızı ve kardeşi destek oldu

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Sonra da aylarca ortadan kayboldu.

Hayranları onun için endişelendi, sevmeyenleri de teori üstüne teori üretti. Sonunda geçtiğimiz haziran ayında Trooping The Colour etkinliğinde altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.

Törenin bir gün öncesinde yaptığı açıklamada da sağlığı el verdiğince yaz aylarında bazı etkinliklere katılacağını belirtti Kate.

Bu konudaki sözünü de tuttu.

Wimbledon Açık'ın yöneticisi konumunda bulunan Prenses Kate, dün Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz arasında oynanan erkekler finaline gitti.

Bir başka deyişle yıllardır sürüp giden geleneği bozmadı. Maçın sonunda da rakibini yenen Alcaraz'a kupasını verdi. Djotovic'e de hediyesini sundu.

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KIZI VE KARDEŞİ EŞLİK ETTİ... AYAKTA ALKIŞLADILAR

Galler Prensesi'ne maçı izlemeye giderken kızı Prenses Charlotte ile kardeşi Pippa eşlik etti.

Kate'in aylar sonra ikinci kez halkın karşısına çıktığı dakikalar ise çok heyecanlıydı... Mor elbisesi içinde yanında kızı ve kardeşiyle görününce Kate'i maçı izlemeye giden bütün seyirciler ayakta alkışlayarak karşıladı.

Aslında bu anlar her yıl yaşanıyor ama ciddi bir hastalıkla mücadele eden ve görünüşe göre de iyileşme konusunda epey yol alan Middleton'ın bu kez karşılanması ise eskisinden daha çok daha coşkuluydu.

Seyircilerin ayakta alkışladığı Galler Prensesi de onlara neşeyle gülümseyerek karşılık verdi. Bir ara duygulandığı da dikkatlerden kaçmadı.

Middleton, daha sonra maçın galibi Carlos Alcaraz'a kupasını takdim etti. Ardından da Novak Djokovic'e ödülünü verdi.

FİNAL MAÇINA DAMGALARINI VURDULAR

Middleton'ın, puantiyeli bir elbise giyen kızı Prenses Charlotte'un da neşeli olduğu görüldü. Küçük kız ile annesinin zaman zaman birbirlerine yönelttikleri bakışlar da ilgi topladı. Bir ara Charlotte annesini büyük bir sevgiyle uzun uzun izledi.

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Kate'in kardeşi Pippa Middleton Matthews da çiçekli elbisesiyle ablasına eşlik etti. Kate, Charlotte ve Pippa bir kız kıza grubu olarak Wimbledon erkekler finaline damgalarını vurmuş oldu.

GEÇEN YILIN ARALIK AYINDA ZOR GÜNLER BAŞLADI

Kate Middleton son olarak geçen yılın 25 Aralık günü Sandringham'daki Noel kutlamasına bütün ailesiyle birlikte katıldı. Sonra da ortadan kayboldu.

Herkes yeni yıl tatilinde olduğunu düşünürken bu yılın ocak ayında Kate'in karın bölgesinden ameliyat geçirdiği ve nisan ayının ortalarına kadar görevlerine dönmeyeceği açıklandı.

Bu dönemde Kate hakkında birçok iddia ortada dolaştı. Bir ara öldüğü bile ileri sürüldü. Sonunda mart ayında yayınlanan videoyla Kate Middleton kanser tedavisi göreceğini duyurdu.

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AYLAR SONRA İLK KEZ HAZİRANDA HALKIN KARŞISINA ÇIKTI

Bu açıklamanın ardından Kate, uzun süren bir suskunluğa gömüldü. En sonunda 15 Haziran'da yapılan Trooping The Colours etkinliğinde ilk kez eskisi gibi halkın karşısına çıktı.

Middleton bunun müjdesini de kocası Prens William ile birlikte kullandığı ortak Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımında tedavi sürecini anlatan Middleton, yaz ayları boyunca zaman zaman bazı etkinliklerde yer alacağını da açıkladı.

Middleton altı ay sonra tekrar kamuoyu karşısına çıkacağı müjdesini bu paylaşımda verdi.

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TEDAVİ SIRASINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

42 yaşındaki Galler Prensesi, resmi Instagram sayfasında yaptığı paylaşımında takipçilerine içini döktü.

Tedavi sırasında iyi günleri ve kötü günleri olduğunu belirten Middleton, eskisi gibi görevlerine dönmeyeceğini belirtti. Sadece önümüzdeki aylarda belirli bazı etkinliklerde yer alacağı müjdesini de verdi.

Kate Middleton bu duyurusunu Matt Porteous tarafından çekilen bir fotoğraf eşliğinde yaptı. Üzerinde bir kot pantolon, beyaz tişört ve bir ceket bulunan Middleton, bir ağacın hemen yanında gökyüzüne bakarken görülüyor.

Middleton paylaşımında tedavisi sırasında kendisine gösterilen destek için teşekkür etti. Ayrıca bu iyi dileklerin kendisini cesaretlendirdiğini de ekledi satırlarına.

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Bütün bu mesajların hem kendisine hem de kocası William'a çok yardımcı olduğunu ve fark yarattığını yazdı Middleton.

'İYİ GÜNLERİM VAR, KÖTÜ GÜNLERİM VAR'

Galler Prensesi tedavisinde iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti ve hemen ardından şu satırlara yer verdi:

"Ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz."

Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini belirten Kate Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini ve evden çalışmanın keyfini çıkardığını satırlarına ekledi.

Middleton bu arada tedavi sırasında günlerinin nasıl geçtiğine dair ipuçları da verdi. Karşı karşıya olduğu belirsizliğin kendisine sabırlı olmayı öğrettiğini belirten Kate, her günü geldiği gibi değerlendirdiğini yazdı. "Bedenimi dinliyorum, iyileşmek için ihtiyacım olan zamanı kendime tanıyorum" diye anlattı bu durumu.

Middleton, takipçilerine bir kez daha destekleri ve anlayışları için teşekkür ederek satırlarını tamamladı.

Kate ödülleri dağıtırken kızı Charlotte ile kardeşi Pippa da tribünden izledi.



