Yuvası yıkılsa da ne gam! Dünyaya bir kere geldi, keyfini çıkarıyor... Herkes yanında bir tek kocası yok!

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2000'lerin başında birlikte kamera karşısına geçtikleri bir filmin setinde birbirleri için aşka düştüler. Bu aşk o kadar büyüktü ki daha ilk dönemlerinde ömürlerinin geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiler. İşler umdukları gibi yürümedi. Evlenemeden yollarını ayırdılar.

Araya başka aşklar, evlilikler ve çocuklar girdi. Ama kader onları yıllar sonra bir kez daha bir araya getirdi... Bu kez kararlıydılar, aşklarını tamamına erdirdiler. Hatta sürpriz bir nikahın ardından gösterişli bir düğün bile yaptılar.

Eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla kocaman bir aile oldular. Her şey iyi gidiyor gibi görünüyordu ki haklarındaki ayrılık söylentileri dünyaya yayıldı.

Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da durum bu ünlü çiftin gerçekten de ayrılık yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterir türden. Öyle ki ünlü yıldız yeni yaşına girerken bile yanında herkes vardı bir tek kocası yoktu.

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İç dünyasında neler yaşadığını kendisinden iyi kimse bilemez ama yıldızın doğum günü kutlamasından yansıyan görüntüler gerçekten de dudak uçuklatan türden. Belli ki her ne yaşarsa yaşasın, bu ayrılık acısı bile olsa hayatını kendisine sunulan bir hediye olarak görüyor ve her anının keyfini çıkarıyor.

HER ŞEYE RAĞMEN YENİ YAŞINI KUTLUYOR

Bu öykünün kahramanlarının Jennifer Lopez ile Ben Affleck olduğunu daha ilk satırlardan itibaren anladınız muhtemelen. İki yıl önce evlenen çiftin yolun sonuna geldiği dedikoduları bir türlü bitmek bilmiyor son birkaç aydır.

Bu arada Jennifer Lopez de hayatının tüm bu karmaşası içinde yeni yaşını karşılıyor. Hem de öyle böyle bir karşılama değil bu. Her ne kadar Affleck yanında olmasa da sahip olduğu hayatın ve bir yıl daha yaş almanın keyfini sonuna kadar çıkarmaya kararlı görünüyor Lopez.

24 Temmuz 1969 günü dünyaya gelen Jennifer Lopez ya da gösteri dünyasındaki adıyla JLo, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana parti üstüne parti düzenleyip yeni yaşını kutluyor.

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Her ne kadar ayrılmak üzere olduğu ileri sürülen kocası Ben Affleck yanında olmasa da ailesi, arkadaşları ve dostları güzel yıldızın mutluluğuna ortak oluyor.

GEÇMİŞ YÜZYILLARI HATIRLATAN KIYAFET BALOSU

Lopez, yeni yaşı için ilk ön kutlamayı geçtiğimiz hafta sonu yaptı. Bir tür kıyafet balosu gibi geçti bu parti. Başta Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez olmak üzere yeğenleri, kardeşleri ile diğer konuklar geçmiş yüzyılların kıyafetleri içinde katıldı bu ilk partiye.

Lopez o partide konuklarına bir de sürpriz hazırladı. New York'un zengin bölgelerinden biri olarak bilinen Hamptons'daki evinin bahçesinde yine geçmiş yüzyılları anımsatan atlı bir araba yer aldı. Dileyen konuklar bu arabayla tur bile attı.

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Yıldızın yeni yaşı için düzenlediği kutlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Bir gün sonra da bu kez yine Hamptons'ta bir öğle yemeği verdi. O sırada da Lopez'i ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı. Elbette eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme de onunla birlikteydi.

Yeni şık giysiler izinde olan Lopez o yemeğe de üstü açık lüks bir araçla gitti.

Bütün bunlar olup biterken Lopez'in kocası Ben Affleck ise görünürde yoktu.

Lopez'in hafta sonu düzenlediği doğum günü partisi bir kostüm balosu atmosferinde gerçekleşti.





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AŞK YUVASI DA SATIŞA ÇIKTI

Magazin basının taktığı adlarıyla Bennifer çifti, önce uzun bir süre yan yana görülmedi. Bu dönemde çıkan ayrılık söylentileri yayıldıkça yayıldı. Sonra bunu yalanlamak istercesine zaman zaman birlikte görüntü vermeye başladılar.

Ama işin aslına bakılırsa onların arada sırada birlikte görülmesine de hatta kimi zaman el ele tutuşmasına da artık kimse inanmıyor. Birçok kişiye göre yıllar sonra alevlenen büyük aşk son noktaya geldi bile.

Durum böyleyken Lopez ile Affleck'in evlendikten sonra satın aldıkları 60 milyon dolarlık evi satışa çıkarması da bütün bu söylentileri iyice alevlendirdi. Los Angeles'taki bu evi Ben Affleck'in hiç sevmediği ve fazlasıyla büyük bulduğu da çiftin cephesinden gelen iddialar arasında.

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ESKİ KARISINA YÖNELİK KISKANMA DUYGUSU BİTMEK BİLMİYOR

Bennifer cephesinden gelen haberlere göre ünlü çift, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana ayrı evlerde yaşıyorlar. Evliliklerinin başından beri Jennifer Lopez'in kocası Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile çocuklarının hatırına da olsa bu kadar yakın olmasından hoşlanmadığı biliniyor. Her ne kadar Affleck "Eski karımı kız kardeşim gibi görüyorum" dese de bu sözleri Lopez'in kıskançlığını gidermiyor.

Son dönemde Ben Affleck'in her fırsatta eski karısının yanına koşması Lopez'in de o sıralarda kendini genellikle alışverişe adaması ünlü çiftin arasının gerçekten iyi olmadığını düşündürüyor.

Bu arada Lopez, geçtiğimiz hafta bu yaz çıkmayı planmadığı bütün konser ve turnelerini iptal ettiğini duyurdu. Bir süredir bilet satışlarının iyi gitmediği konuşulsa da Lopez, ailesinhe ve çocuklarına vakit ayırmak için böyle bir karar aldığını duyurdu.

Öyle ya da böyle Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in yıllar sonra kurduğu yuvasının üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Sonucun ne olacağını ise zaman gösterecek.

HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında Gigli filminde birlikte oynadı. O sırada başlayan aşklarını bir nişan yüzügüyle taçlandırdılar. Sadece iki yıl sonra evlilik planları yaparken yollarını ayırdılar.

2021 yılında tekrar bir araya gelip 2022 yılında da evlendiler.

O süreçte neler hissettiğini Lopez evliliklerinden hemen sonra mutlu günlerini yaşadıkları dönemde konuk olduğu bir programda anlatmıştı.

Lopez, Apple Music 1 için verdiği röportajda o günleri bir kez daha hatırladı. Zane Lowe'un konuğu olan Lopez, Ben Afleck ile nişanı bozdukları 2004 yılında yaşadığı aşk acısı yüzünden kendisini "ölecek gibi" hissettiğini bir kez daha söyledi. Lopez "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.

Onca yılın ardından Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaştılar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanımladı röportajında. Ayrılıklarından 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardından evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sözleriyle anlattı.

Ama görünüşe göre onlar her ne kadar gerçek aşkı bulduklarını düşünseler de hayatın, onlar için başka planları var.