Ebru Bayar: Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı

Bu iddianın ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Tuğçe Tayfur, Bayar’la sadece arkadaş olduklarını söyledi. Ancak Bayar’ın boşanma sürecinde olduğu eşi Ebru Bayar önceki gün Bircan Bali ve Seren Serengil’in sunduğu “Söylemezsem Olmaz” adlı TV programına katılarak iddiaların doğru olduğunu öne sürdü ve “Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı” dedi.



Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Ebru Bayar, Tolga Bayar’ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü. Tolga Bayar’ın Tuğçe Tayfur’la Maslak’ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürdü.





