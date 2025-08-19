Yuva yıkan yasak ilişkiyi taşımak ağır geldi… Ünlü aşıklar ‘yeraltına’ indi

Haberin Devamı

“Nasılsa herkes her şeyi öğrendi” diyerek el ele kol kola ortaya çıkan ünlü aşıklardan bir süredir ses seda yok…

Hugh Jackman 2023’te 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrılmış bu sessizce başlayan ayrılık hikâyesi bir süre sonra bir fırtınaya dönüşüp ortalığı birbirine katmıştı.

Hugh Jackman’ın aynı tiyatro sahnesini paylaştığı oyuncu Sutton Foster’la ilişkisi olduğu, evliliğinin de bu yüzden bittiği ortaya çıkmıştı.

Sutton Foster da bu aşk başladığında evliydi, o da 10 yıllık bu evliliği Hugh Jackman’la birlikteliği ortaya çıkmadan kısa bir süre önce bitirdi.

Aslında tiyatro camiasında herkesin bildiği ancak suskun kaldığı bu ilişki duyulunca Hugh Jackman’ın yıllardır koruduğu “iyi adam, eş ve aile babası” imajı da yerle bir olmuş oldu.

İlişkileri ortaya çıktıktan sonra, bu yılın başından itibaren saklanmaktan vazgeçen ve sık sık el ele kol kola görüntülenmeye başlayan Hugh Jackman ve Sutton Foster bir süredir ortalıkta yok.

Hugh Jackman’ın Deborra Lee Furness'la birlikte satın aldığı ve ayrıldıktan sonra kendisinde kalan New York’taki muhteşem çatı katına taşınan aşıklar aslında ilişkilerine devam ediyorlar.

Bu ortalıkta gözükmeme meselesi ise bilerek aldıkları bir karar. Ünlü aşıklar ilişkilerinin yarattığı fırtınayı taşımakta artık zorlanmaya başlamış…

Özellikle de Sutton Foster ne dese ve ne yapsa yuva yıkan kadın gibi görülmekten kurtulamadı. Ve Hugh Jackman’la ilişkisi konusunda söylenenlerden oldukça rahatsız.

Aslında isim vermeden Deborra Lee Furness'a seslenen ve Hugh Jackman’la ilişkisinin onlar ayrıldıktan sonra başladığına yeminler eden Sutton Foster bu dediğine kimseleri inandıramadı.

Haklarındaki konuşmaların bitmemesinden bıkan Jackman ve Sutton Foster şu sıralar “yeraltına” inmiş durumdalar ve aşklarını bir süre gözlerden uzakta yaşama kararı almışlar.

Deborra Lee Furness'ın da iki yıl sonra nihayet boşanma davası açması ve hemen ardından uğradığı ihanetle ilgili açıklama yapması Hugh Jackman’la Sutton Foster’ın hiç işine gelmemiş gibi görünüyor.

Deborra Lee Furness aslında boşanma anlaşması yaparken Hugh Jackman’a bu konuda konuşmayacağı konusunda söz verse de mahkemeden çıkar çıkmaz Daily Mail gazetesine koşmuş ve yaptığı açıklamada “İhanete uğrayıp acı çeken tüm kalplerin yanındayım” diyerek kendisinin de ihanet kurbanı olduğunu doğrulamıştı.

Hugh Jackman’ın kısa bir süre öncesine kadar eski eşine nispet olsun diye memleketi Avustralya’da büyük bir düğün planladığı konuşuluyordu.

Ancak anlaşılan kendisi de sevgilisi de bu aşkın yarattığı kargaşadan çok bunalmış olacaklar ki bırakın düğün derneği insan içine çıkmaktan bile vazgeçmiş durumdalar…