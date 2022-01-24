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Yusuf Yosi Özlevi eşi Cansu Nur Çufalı'dan boşanıyor... 2 milyon TL’lik dava

#Yusuf Yosi Özlevi#Cansu Nur Çufalı#Yasmin Erbil
Yusuf Yosi Özlevi eşi Cansu Nur Çufalıdan boşanıyor... 2 milyon TL’lik dava
Özge Eğrikar

Tekstilci Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve sosyal medya fenomeni eşi Cansu Nur Çufalı’ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı.

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Çufalı, geçen yıl evlendiği eşinin kendisini üç kadınla aldattığını iddia etmişti. Ardından “Söylemezsem Olmaz” adlı programa katılan Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu açıklamıştı.

Özlevi eşinin iddiaları karşısında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzaklaştırma kararı devam ederken Özlevi bu defa da boşanmak için dava açtı.

Özlevi’nin avukatı Salih Karataş dava dilekçesinde, “Davalı, müvekkilden para koparmak amacıyla bir senaryo hazırlamıştır. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca davalının kişilik hakları saldırıya uğrayan müvekkil için 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 

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