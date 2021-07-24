MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı...
GeriMagazin Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 24.07.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yusuf Güney taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı...

Şarkıcı Yusuf Güney sosyal medya hesabından taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği paylaştı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı şoförler tarafından reddedilince sinirlendi. Bir taksi durdurup binen Güney, '1.5 saattir taksi bekliyorum kim almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış” dedi.

Bu sırada şoför “Beni tehdit ediyorsun” diye tepki gösterdi. Güney “Artistlik yapma” cevabını verdi.

Taksici ile ağız dalaşına giren Güney’in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney’e hak verdi.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi