Baş başa yemekten ne dedikodular çıkmıştı... Yılların çapkını hemen anladı: Aradığını bende bulamaz!

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Bunun son örneğini de güzel oyuncu Sofia Vergara ile çapkın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton yaşıyor. Hamilton zaten bugüne kadar hiç evlenmedi ve bir süredir hayatında da kimse yok.

Joe Manganiello'dan boşanan Sofia Vergara ise ortopedik cerrah Justin Saliman ile ilişkisini bitirdiğini bir süre önce duyurdu.

BULUŞMALARI OLAY OLDU

Durum böyle olunca Vergara ile Hamilton'ın geçtiğimiz hafta New York'ta buluşması da büyük olay haline geldi. Tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri çıktı. İkisi de bekar olan Vergara ile Hamilton arasında bir yakınlaşma olduğu düşünüldü.

Diğer yandan bu buluşma gündemin ilk sıralarına çıkarken aynı hızla iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

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Page Six'e konuşan bazı kaynaklara göre hem Vergara hem de Hamilton aralarındaki 12 yaş farkın eğer ortada bir romantik ilişki varsa bile buna zarar vereceğini ileri sürdü.

Üstelik sadece bu kadar da değil.

Onların görüşüne göre Sofia Vergara ile Lewis Hamilton arasındaki yaş farkı bir şekilde dengelenebilir. Ama diğer açıdan bakıldığında ikisi de hayatlarının farklı evrelerinde.

İLİŞKİNİN YÜRÜMEYECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜLER

52 yaşındaki Sofia Vergara, ikini kocasından boşandı, sevgilisinden kısa süre önce ayrıldı. Kariyeri de başka bir dönemece girdi.

40 yaşına yeni giren Lewis Hamilton ise kalıcı bir ilişki kurma konusunda henüz tam olarak hazır değil. Üstelik uzun süredir birlikte çalıştığı yarış takımından ayrıldı ve emeklilik planları üzerinde düşünüyor.

Bu kaynaklara bakılırsa hem Vergara hem de Hamilton aralarında yaşanacak bir ilişkinin çok da uzun ömürlü olmayacağı düşüncesinde zaten.

Hatta Lewis Hamilton bile Vergara'nın hayatını paylaşacağı bir erkekte kendisinde olmayan başka şeyler aradığını düşünüyor.

Şimdilik Sofia Vergara ile Lewis Hamilton cephesinden gelen iddialar bu şekilde.

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BOŞANMIŞ VE ÇOCUKLU BİRİNİ TERCİH EDİYOR

Aslına bakılırsa Hamilton söylediklerinde çok da haksız değil.

Çünkü Vergara, daha önce yaptığı bir açıklamada birlikte olacağı erkeğin de kendisi gibi belli bir yaş ve deneyimde olması gerektiğini söylemişti.

İkinci eşi Manganiello'dan onun kendisinden çocuk istemesi nedeniyle boşandığını ileri süren Vergara'nın tercihi başından evlilik geçmiş, meslek sahibi ve hatta mümkünse zaten çocuğu olan bir erkekle hayatını paylaşmak yönünde.

Tam da bu yüzden bir süre önce ayrıldığı Justin Saliman'ın Vergara için uygun bir uzun süreli hayat arkadaşı olduğu düşünülüyordu.

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Saliman da iki çocuklu ve boşanmış biriydi... Üstelik mesleğinde de başarılıydı. Ama bu ilişki uzun ömürlü olmadı.

Görünüşe göre Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara'nın özel hayatı daha uzun süre gündemden düşmeyecek gibi.

Vergara, ünlü oyuncu Joe Manganiello ile 2015 yılında başlayan evliliğini geçen yıl resmen bitirdi.





Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın gönül defterinde Danielle Lloyd, Nicole Scherzinger, Rihanna, Barbara Palvin, Winnie Harlow'un da aralarında bulunduğu ünlü güzellerin adı yazılı. Kaynaklara bakılırsa Hamilton, Vergara'nın bir erkekte başka şeyler aradığını kendisi de söyledi.