İkizleri 18 yaşına gelince ABD'yi terk edecek... Yüreği ona gitmesi gereken ülkeyi fısıldadı: Orada benim gözüm açıldı!

Güncelleme Tarihi:

İkizleri 18 yaşına gelince ABDyi terk edecek... Yüreği ona gitmesi gereken ülkeyi fısıldadı: Orada benim gözüm açıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 15:49

Hollywood'un güzel yıldızı Angelina Jolie bir süredir ABD'yi terk etmek istediği söylentileriyle gündemde. Brad Pitt ile sekiz yıl süren zorlu bir boşanma süreci yaşayan 50 yaşındaki Jolie, önümüzdeki temmuz ayında da kelimenin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşacak ve "Artık tanıyamıyorum" dediği ABD'ye veda edecek.

 Artık tek yapması gereken 12 Temmuz'a kadar sabır göstermek. Bunun nedeni de eski kocası Brad Pitt ile yaptığı anlaşma gereği ikizleri Vivienne ve Knox'un 18 yaşına gelmesini yani yetişkin olmasını beklemek zorunda olması.

Sonrası için Jolie'nin planı da hazır. 

Bundan böyle tam zamanlı olarak Los Angeles'ta yaşamayacak olan Jolie'nin kalbinde ise hayatı için dönüm noktası olan bir ülke: İlk göz ağrısı, büyük oğlu, ilk evlatlığı Maddox Chivan'ın doğum yeri olan Kamboçya.

GÖNLÜNDE YATAN ASLAN KAMBOÇYA
Angelina Jolie'yi yakın bir kaynak "Ülke dışında birçok yere bakıyor aslında. Los Angeles ve ABD'den ayrıldığında kendini tam olarak mutlu hissedecek" diye konuştu.

Jolie de bir süre önce verdiği bir röportajda, nerede daha uzun süre yaşamak istediğini de anlatmıştı.

O zaman söylediğine göre gönlünde yatan aslan Kamboçya.

Yıldız söz konusu röportajda "Kamboçya'da çok zaman geçireceğim" diye anlatmıştı durumu. Ayrıca aile üyeleri dünyanın her neresindeyse gidip onları ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi. 

GÖNÜL BAĞLARI VAR
Angelina Jolie'nin çok fazla zaman geçirmek istediği Kamboçya ile gönül bağları var. Bu da sadece evlat edindiği ilk çocuk olan Maddox Chivan ile ilgili değil.

Kendisinin itiraf ettiğine göre Kamboçya, hayata dair birçok konuda Jolie'nin gözlerinin açıldığı yer.

Bunu da bir röportajında "Kamboçya benim, mültecilerin farkına varmamı sağlayan ülke. Ayrıca uluslararası ilişkilerle daha önce hiç olmadığı biçimde ilgilenmeme yol açtı" diye anlattı.

Eğer bu ülkeye gitmemiş olsaydı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iyi niyet elçisi olarak asla görev almayacağını da sözlerine ekledi Jolie.

Tabii ki bütün bunların ötesinde bu ülkenin onun için bambaşka bir anlamı var. Onu da aynı röportajda "Anne olmamı sağlayan ülke" diye özetledi Angelina Jolie.

'OĞLUMUN ORADA OLDUĞUNU BİLİYORDUM'
 2001 yılında bir okul programı nedeniyle Samlout'ta bulunan Angelina Jolie, küçük çocuklarla top oynarken bir anda aklına bir düşünce geldi. "Benim oğlum burada" diye düşündü.

Bunun üzerinden birkaç ay geçtikten sonra da bir yetimhanede Maddox Chivan ile karşılaştı.

Bu konuda "Bunu açıklayamam ve batıl inançları olan biri de değilim. Ama bu hissettiğim şey gerçek ve açıktı" diye özetledi durumu.

Bu arada küçük bir not... Jolie, büyük oğlunun yanı sıra Etiyopya'dan Zahara Marley, Vietnam'dan Pax Thien adında iki çocuğu daha evlat edindi.

Brad Pitt ile evliliğinden de Shiloh adında bir kızı ile Knox Leon ve Vivienne Marcheline adında üç tane biyolojik çocuğu dünyaya geldi.

Şimdi ikizlerinin 18 yaşına gelmesiyle de onları alıp babalarından uzağa götürme hakkına da sahip olabilecek.

Angelina Jolie, ilk göz ağrısı Maddox  ve diğer beş çocuğunu büyüttü. Sadece ikizleri 18 yaşına gelmeden onları babaları Brad Pitt'ten uzağa götüremiyordu. Fakat önümüzdeki temmuz  ayında onlar da artık yetişkin olacak. O zaman da ülke dışına çıkması ve uzun sürelerle orada kalması mümkün olacak. 

Üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu bulunan Jolie, ilk evlatlık çocuğunun doğum yeri olan Kamboçya'da çok uzun zaman geçirmeyi planlıyor. Bu ülke ile gönül bağı var. Orayı da bir anlamda dünyanın gerçeklerini gördüğü, gözlerinin açıldığı yer olarak görüyor. Jolie ile Pitt, birlikte oldukları ilk dönemde de sık sık Kamboçya'ya gidiyorlardı.

