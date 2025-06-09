YÃ¼reÄŸi kan aÄŸlayarak mesleÄŸine veda etmiÅŸ... Ä°sterseniz az konuÅŸayÄ±m... Ama ne olur bÄ±rakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸayÄ±m

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Ä°ÅŸte yÄ±llarÄ±n deneyimli oyuncusu Bruce Willis'in baÅŸÄ±na gelen tam da buydu...

2022 yÄ±lÄ±nda afazi adÄ± verilen bir tÃ¼r biliÅŸsel bozukluÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n, bir yÄ±l kadar sonra bu kez de frontotemporal demans teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

SonrasÄ±nda da zaten Willis, mesleÄŸinden mecburen emekli oldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 69 yaÅŸ, Willis gibi ilk bakÄ±ÅŸta formda gÃ¶rÃ¼nen bir oyuncu iÃ§in emekli olma zamanÄ± deÄŸildi. Ne Ã§are ki mesleÄŸinin belkemiÄŸi olan hafÄ±zasÄ±nÄ± etkileyen hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden buna mecbur kaldÄ±.

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HASTA HASTA SETE GÄ°TMÄ°Åž

Kamuoyu Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk olarak 2022 yÄ±lÄ±nda duydu. Ama Willis, bu duyurunun yapÄ±lmasÄ±ndan Ã¶nce de sonra da yani 2022 ile 2023 arasÄ±nda setlere hemen veda etmedi.

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2022 ile 2023 arasÄ±nda Detective Knight adlÄ± dizide oynadÄ±... Yine 2023 yÄ±lÄ±nda Assassin adlÄ± baÅŸka bir yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtileri Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nmeyecek gibi de deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ diyaloglarÄ± ve repliklerini bir tÃ¼rlÃ¼ aklÄ±nda tutamÄ±yordu.

DiÄŸer yandan da Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± o kadar Ã§ok istiyordu ki bunun iÃ§in yÃ¶netmene rica ederek kendisine yardÄ±mcÄ± olacak bir yÃ¶ntem buldu.

REPLÄ°KLERÄ° KULAKLIK ARACILIÄžIYLA KENDÄ°SÄ°NE Ä°LETÄ°LDÄ°

Ä°ÅŸte bunu da Willis'in karÄ±sÄ± Emma Heming Willis, yakÄ±n zamanda piyasaya Ã§Ä±kacak olan The Unexpected Journey adlÄ± kitabÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Emma Heming Willis'in kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bruce Willis, artÄ±k hayatÄ±nÄ± etkileyen hafÄ±za sorunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yapÄ±mlardaki repliklerini bir tÃ¼rlÃ¼ ezberleyemiyordu. Ä°ÅŸte bunun iÃ§in de bir yÃ¶ntem Ã¶nerdi...

Ã–ncelikle diyaloglarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Geri kalanlar konusunda da kendisine bir kulaklÄ±k aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu replikleri aktaracak gÃ¼venilir bir kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

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Ã–zetle Bruce Willis, yÃ¶netmenlerin de onayÄ±yla artÄ±k hatÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ± repliklerini kullanabilmek iÃ§in bÃ¶yle bir yÃ¶ntem buldu. Ama kendisi ne kadar direnirse dirensin zorunlu emeklilikten kaÃ§amadÄ±.

Ã‡OCUKLUÄžUNDAN BERÄ° KONUÅžMA PROBLEMÄ° YAÅžIYOR

Bu sorunun bu kadar Ã§abuk Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin bir baÅŸka nedeni daha var...

O da Willis'i hayatÄ± boyunca etkileyen kekemeliÄŸi. Ã‡ocukluÄŸundan beri boÄŸuÅŸtuÄŸu hatta terapi bile gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kekemelik. Bu sorun yÃ¼zÃ¼nden Willis zaten yavaÅŸ konuÅŸan biri olarak biliniyordu. SonuÃ§ olarak sette kendisine kulaklÄ±kla iletilen replikleri yavaÅŸ sÃ¶ylemesi Ã§ok da fazla dikkat Ã§ekmedi.

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DiÄŸer yandan Willis'in konuÅŸmayla ilgili bu sorunu Emma Heming Willis'in daha Ã¶nce de anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸhisini de geciktirdi.

Ondaki normalden farklÄ± deÄŸiÅŸimi ilk fark edenler ise Emma Heming ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Mabel ile Evelyn oldu.

KÄ°TAP BAZI AÄ°LE ÃœYELERÄ°NÄ° KIZDIRDI

Bruce Willis ve ailesinin frontotemporal demans ile mÃ¼cadelesini konu alan kitap yakÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kacak Ã§Ä±kmasÄ±na ama bu durum iddialara gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncunun bazÄ± aile Ã¼yelerini de kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Bundan birkaÃ§ ay Ã¶nce basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Willis'in geniÅŸ ailesinden bazÄ±larÄ± Emma'yÄ±, para kazanmak iÃ§in Ã¼nlÃ¼ oyuncunun Ã¶zel hayatÄ±nÄ± fazlasÄ±yla ifÅŸa etmekle suÃ§ladÄ±...

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DiÄŸer yardan Emma Heming Willis ise amacÄ±nÄ±n bambaÅŸka olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ona gÃ¶re bu kitap "acÄ±dan doÄŸdu, aÅŸkla ÅŸekillendi."

KocasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk duyduÄŸunda donup kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Heming, durumu kabullendikten sonra aynÄ± durumda olan baÅŸkalarÄ±na da yardÄ±m etmek iÃ§in bu kitabÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re The Unexpected Journey, bir anÄ± kitabÄ± deÄŸil tamamen bir kendi kendine destek kitabÄ±. Emma Heming, kitabÄ±nÄ±n bilinmeyenle mÃ¼cadele eden kiÅŸilere ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± yardÄ±mÄ±n hiÃ§ deÄŸilse bir kÄ±smÄ±nÄ± saÄŸlama amacÄ±nda olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

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