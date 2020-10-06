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Haber Giriş: 06.10.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Yunus Emre Özden: Survivor yarışmasından sonra hayatım değişti

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Yunus Emre Özden: Survivor yarışmasından sonra hayatım değişti
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Survivor yarışmasıyla ün kazanan Yunus Emre Özden önceki gün Aqua Florya’daydı.

Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte geldiği AVM’de objektife takılan Özden, geçtiğimiz günlerde modellik yapmasıyla ilgili ”Daha önce de modellik yaptığımı beni tanıyan herkes biliyor zaten. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya’ya Tolga Çam’ın katalog çekimine gittim. Survivor yarışmasından sonra hayatımda birçok şey değişti diyebilirim” dedi.

Yunus Emre Özden: Survivor yarışmasından sonra hayatım değişti



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