Yunus Bülbül, Müslüm Gürsel iddialarına açıklık getirdi

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan Yunus Bülbül “ Müslüm Gürses’i Muhterem Nur öldürdü” iddialarına açıklık getirdi.

Yunus Bülbül, program sırasında cümlesinin yarıda kesildiğini belirterek, yanlış anlaşıldığını açıkladı. Bülbül, Müslüm Gürses ve eşiyle olan dostluğunun yıllara dayandığını, kötü niyetle konuşmadığını ifade etti. Müslüm Gürses’in ölümden çok korktuğunu belirtip, hastaneye karşı alerjisi olduğunu ama Muhterem Nur tarafından sürekli kontrole götürüldüğünü anlattı. Sunucumuz Hakan Ural’ın “ Net bir şekilde ‘Müslüm Gürses’i Muhterem Nur öldürdü’ dediniz” sözleri üzerine gaf yaptığını kabul ederek, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un hayranlarından, sevenlerinden ve ailesinden özür diledi.