O zaman da ÅŸÃ¶hretin parlak Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan gÃ¶zleri kamaÅŸanlar kendilerini "sudan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ balÄ±k" gibi hissedebilir.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapan kiÅŸilerin "yan iÅŸleri" olur genellikle. KazandÄ±klarÄ±nÄ± oraya yatÄ±rÄ±rlar.

Bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla belki de kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki kariyerleri dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§tiÄŸinde hayatlarÄ±nÄ± garanti altÄ±na almayÄ± planlarlar.

EKRANDA ÃœNLENÄ°RKEN BÄ°R YANDAN DA KENDÄ° Ä°ÅžÄ°NÄ° KURDU

Ä°ÅŸte rol aldÄ±ÄŸÄ± bir reality ÅŸovla adÄ±nÄ± duyuran Kimberley Garner da bunlardan biri. Hatta o bu adÄ±mÄ± Ã§ok daha Ã¶ncesinden attÄ± desek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

Daha 35 yaÅŸÄ±ndayken 80 milyon dolar servet yapan Garner, bir zamanlar rol aldÄ±ÄŸÄ± Made In Chelsea adlÄ± yapÄ±mla adÄ±nÄ± duyurdu.

Bir yandan TV dÃ¼nyasÄ±nda yÄ±ldÄ±zlaÅŸÄ±rken diÄŸer yandan da moda dÃ¼nyasÄ±nda kendi markasÄ±nÄ± kurmak iÃ§in gencecik yaÅŸÄ±nda Ã§abalamaya baÅŸladÄ±.

GerÃ§ekten de kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸarÄ±lÄ± oldu ve kendine gayet gÃ¼zel bir kazanÃ§ kapÄ±sÄ± yarattÄ±.





FESTÄ°VALÄ°N KONUÄžU

KadÄ±nlar iÃ§in baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bikini ve mayo tasarÄ±mlarÄ±nÄ± erkek koleksiyonlarÄ±yla da Ã§eÅŸitlendiren Kimberley Garner, ÅŸu sÄ±ralar 79'uncu Cannes Film Festivali'nin konuÄŸu.

Film galalarÄ±na katÄ±lÄ±p kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kan Garner, gÃ¼ndÃ¼zleri de St. Tropez'nin denizinin ve gÃ¼neÅŸinin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

Garner, Ã¶nceki gÃ¼n de kaldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks Eden Rock Oteli'nin havuzunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ãœzerinde de kendi markasÄ±na ait bir bikini vardÄ±.

GÃ¼zel havanÄ±n keyfini Ã§Ä±karan Garner bir yandan kendi koleksiyonunun tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaparken diÄŸer yandan da Ã¼nlÃ¼ St Tropez havasÄ±nÄ±n tadÄ±na vardÄ±.

35 yaÅŸÄ±ndaki Garner, gittiÄŸi her yerde kendi markasÄ±na ait mayo ve bikinileri giyerek aynÄ± zamanda onlarÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da yapÄ±yor.

Cannes'da da kuralÄ± bozmadÄ± ve yine kendi imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bikinilerden birini giydi.

'KÄ°MSE BENÄ° CÄ°DDÄ°YE ALMIYORDU'

Garner da kamera karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼nlenirken bir yandan da kendi hayaliniz gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§abalayan Ã¼nlÃ¼lerden biri.

YÄ±ldÄ±z, daha 18 yaÅŸÄ±ndayken kendi mayo markasÄ±nÄ± kurdu. Bunun iÃ§in de sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba harcadÄ±.

Bir ÅŸirket kurmak ve bunu tescil ettirmek iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenleri Ã¶ÄŸrendi. Bu iÅŸ gÃ¼nlerce sÃ¼rdÃ¼. O sÄ±rada Ã§ok genÃ§ olduÄŸu iÃ§in de doÄŸrusu etrafÄ±nda ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda fazla kiÅŸi onu ciddiye almadÄ±.

Bunu da bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Garner: "Ä°nsanlar beni 18 yaÅŸÄ±nda, yumuÅŸak sesli bir kÄ±z olarak gÃ¶rÃ¼yordu. Kimse beni ciddiye almÄ±yordu. Bir ÅŸirket kurabileceÄŸime bile inanmÄ±yorlardÄ±."





Ä°ÅžÄ°NÄ°N HER ADIMINA SAHÄ°P Ã‡IKIYOR

Fakat gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu "Ã§aylak" muamelesi onu yÄ±ldÄ±rmadÄ±. KurduÄŸu ÅŸirketin bÃ¼tÃ¼n iÅŸlerini, yani toplantÄ±larÄ±, haberleÅŸmeleri hep kendi baÅŸÄ±na halletti.

Bu ilk adÄ±m ÅŸirketinden kazandÄ±ÄŸÄ± parayla da bugÃ¼n sahip olduÄŸu Kimberley London markasÄ±nÄ± oluÅŸturdu.

Åžimdi ise bir yandan 35 yaÅŸÄ±nda 80 milyon dolara sahip olmanÄ±n keyfini sÃ¼rerken bir yandan da iÅŸini daha da geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ãœstelik Garner, markasÄ±nÄ±n mayo ve bikini koleksiyonuyla ilgili bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larla da kendisi ilgileniyor...

Modelinden Ã¼retimde kullanÄ±lan malzemeye hatta koleksiyonlarÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na kadar her aÅŸama onun elinden geÃ§iyor.

