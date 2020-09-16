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İdris TİFTİKCİ DHA İSTANBUL
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Yumruk atmış! Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada

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TUZLA'da şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.

 

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