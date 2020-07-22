Yücel Arzen kimdir? Ayasofya şarkısı yazarı Yücel Arzen’in hayatı

Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşımının ardından Ayasofya şarkısı söz ve müziğini yapan Yücel Arzen merak edilen isimler arasında yerini aldı. İşte Ah Le Yar, Yalancı Bahar gibi unutulmaz parçalara imza atan ünlü piyanist ve müzisyen ile ilgili detaylar…

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

1970 yılında Adana'da dünyaya gelen Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazanmıştır.Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri 'ye piyano ve bağlama çalmıştır.

150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan gibi isimler tarafından yorumlandı.

Yücel Arzen’in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.

2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan 'Şiir Şehir İstanbul' adlı eserin müziklerini yazdı. Eserleri Fatih Akın’ın Duvara Karşı, İstanbul Hatırası ve Ömer Vargı’nın İnşaat adlı filmlerinde seslendirildi.

Başta ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’ın 'Güllü' adlı oyunundan haraketle Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikal olmak üzere birçok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı.

2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan 'İstasyon Şefi, Eliyle' adlı albümün müziklerini besteledi.

2008 yılında Devrim Gürenç ile birlikte çıkardığı ‘Bir Aşk On Şarkı’ adlı albümde Yarim Yarim, İki Alyans ve Yalancı Bahar eserleri bulunuyor.

Alişan’ın seslendirdiği Ah Le Yar şarkısının söz ve müziği de Yücel Arzen’e aittir.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Mustafa Erdoğan ile 8 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da Dünya prömiyerini gerçekleştiren 'Troya' adlı müzikal dans gösterisinin müziklerini yaptı. 'Troya' adlı eserde yalnızca Türkiye’nin değil Djiwan Gasparyan ( duduk ), George Zamfır ( panflut ), Vassilis Saleas( klarinet ) gibi dünyanın en ünlü müzisyen virtüözleri ile çalıştı. Eseri orkestra şefi Adama Klemens ve koro şefi Miriam Nemcova yönetiminde Çek Cumhuriyeti Prag Flarmoni Orkestrası ve Korosu tarafından seslendirildi.

2009 yılında solistliğini Türk Musıkisi’nin en önemli solistleri Ahmet Özhan, Melihat Gülses, Sami Savni Özer, Funda Arar ve Umut Akyürek’in yaptığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından yayınlanan 'Ay Vakti' isimli albümünü dinleyiciyle buluşturdu.