Yorgun kalpleri yıllar sonra buluştu… Bu öyle bir aşk ki saklamak mümkün değil!

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İkisi de Hollywood’da bir nevi efsane haline gelmiş iki oyuncu uzun yıllar sonra ilk kez kamera karşısına geçip bir dönemin en sevilen komedi filmlerinden olan Çıplak Silah’ın (Naked Gun) yeni versiyonunda başrol oynadılar.

Ve o ana kadar kimselerin pek ihtimal vermediği bir şey oldu, Pamela Anderson ve Liam Neeson büyük bir aşka düştü.

Başlarda “Bu gerçek olabilir mi!” diye şaşkınlıkla ve şüpheyle karşılanan bu yakınlaşmanın gerçekten de bir aşk olduğu ve ikilinin bir süredir gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

Pamela Anderson ve Liam Neeson geçmişte özel hayatlarında yaşadıkları acılar ve karmaşalarla gündeme gelmiş, ikisi de uzun zamandır kalplerini boş tutmayı tercih etmişti.

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Başlarda bu aşkın aslında filmin reklamını yapmak için ortaya atılmış “uydurma” bir reklam ilişkisi olabileceği de iddia edilmişti.

Ama Hollywood’dan gelen son söylentilere göre Pamela Anderson ve Liam Neeson gerçekten de birbirlerine sırılsıklam aşık olmuş durumda…. Üstelik kendileri de buna şaşırmalarına rağmen…

Çiftin yakınlarından gelen haberlere göre Pamela Anderson ve Liam Neeson’ın arasında müthiş bir kimya var ve birbirlerine hissettikleri duygular öyle yoğun ki bu sahte bir aşk olmaktan çok uzak.

Zaten kırmızı halı pozlarında ya da filmin tanıtımı için yapılan fotoğraf çekimlerinde birbirlerine olan bakışları da bu duyguları ele veriyor.

İkisinin de gözlerinin içi gülüyor, yan yana durduklarında beden dilleri açıkça hislerini ele veriyor, elleri kolları sürekli birbirlerine dokunmadan duramıyor.

Zaten film için yaptıkları röportajlarda da sürekli biri ötekini övüyor, birlikte çalışmanın ne kadar muhteşem olduğunu anlatıp duruyor.

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Aslında adları yan yana pek de getirilemeyen, tarz olarak birbirlerinden epey farklı bu iki yalnız kalbin buluşması şaşırtıcı olsa da hayranları durumdan epey memnun.

Çünkü Pamela Anderson ve Liam Neeson, ikisi de geçmişte büyük acılardan geçmiş isimler ve hayatlarının sonbaharında aşkı birbirlerinin kollarında bulmaları romantik bir peri masalı gibi görülüyor.

73 yaşındaki Neeson ve 58 yaşındaki Anderson film setine çıkıp bir araya geldiklerinden beri kalpleri bir başka çarpmaya başladı.

Liam Neeson, iki oğlunun annesi, ünlü oyuncu Natasha Richardson'ı 2009’da çok trajik bir kayak kazasında kaybetmişti.

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Hastanede başında beklediği eşinin beyin ölümü gerçekleştiğinde ona geçmişte verdiği sözü tuttu ve hayatının en zor kararını vererek yaşam destek ünitesinin fişini çekti… Ünlü oyuncu 45 yaşında hayata gözlerini yumdu, geride gözü yaşlı eşini ve çocuklarını bıraktı.

Liam Neeson karısı öldükten sonra girdiği yastan uzun süre çıkamadı. Hayata küstü ama sonra iki oğlunu büyütmek için yeniden ayağa kalktı ve örnek bir baba oldu. Sonrasında da kendini mesleğine verip peş peşe filmler çekmeye başladı.

Ayağa kalkmasına kalkmış ama kalbinin kapılarını kapatmıştı… Liam Neeson’ın yıllar sonra yüzünü güldüren kişi Pamela Anderson olacaktı…

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Önce modellik yapmaya başlayan sonra da Sahil Güvenlik dizisinde oynayarak şöhret kazanan Pamela Anderson’ın da aşktan yana şansı hiç yaver gitmedi.

Pamela Anderson ikisi aynı kişiyle olmak üzere 5 kez evlendi, bu evlilikleri hep hüsranla sonuçlandı.

Mötley Crüe grubunun davulcusu Tommy Lee ile yaptığı evlilik yıllarca dillerden düşmedi. Çiftin önce balayı tatilinde çektikleri yatak odası videosu evlerinden çalındı ve internete düştü.

Bu skandal yetmezmiş gibi Pamela Anderson Tommy Lee’den boşandıktan sonra hamile olduğu dönemde bile kocasından şiddet gördüğünü açıklayacaktı…

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Daha sonra yine bir ünlü şarkıcı Kid Rock’la ve ardından da (iki kez) film yapımcısı Rick Salomon’la evlenip boşanan Pamela Anderson son olarak 2020'de koruması ve bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst ile evlendi. Bu evlilik de yaklaşık bir yıl sonra boşanmayla sona erdi.

Hep ölümsüz aşkın peşine düşen ve aslında son derece kırılgan ve romantik bir insan olduğunu söyleyen Pamela Anderson’ın kalbi çok kereler kırılmış ve son evliliği bittikten sonra o da kalbini Liam Neeson gibi aşka kapatmıştı.

Liam Neeson'ın Natasha Richarson'la evliliğinden 30 ve 28 yaşında, Michael ve Daniel adında, Pamela Anderson'ın da Tommy Lee ile evliliğinden 29 ve 27 yaşlarında Brandon ve Dylan adında iki oğlu var.