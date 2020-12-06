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Yonca Evcimik'ten 'Ayıp' sözlere dava
“Ayıp Şeyler” şarkısıyla tepki çeken Yonca Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara dava açmaya hazırlanıyor.
Şarkıcı, işlemleri önümüzdeki günlerde avukatı aracılığıyla başlatacak. Tespit edilen kişilere 1 liralık tazminat davası açılacak. Kişilik haklarını korumak amacıyla bu kararı aldığını belirten Evcimik, kendisine yönelik linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikayet edeceğini söyledi.
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