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Haber Giriş: 06.12.2020 - 09:07 | Son Güncelleme:

Yonca Evcimik'ten 'Ayıp' sözlere dava

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Yonca Evcimik'ten 'Ayıp' sözlere dava
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“Ayıp Şeyler” şarkısıyla tepki çeken Yonca Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara dava açmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı, işlemleri önümüzdeki günlerde avukatı aracılığıyla başlatacak. Tespit edilen kişilere 1 liralık tazminat davası açılacak. Kişilik haklarını korumak amacıyla bu kararı aldığını belirten Evcimik, kendisine yönelik linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikayet edeceğini söyledi.

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