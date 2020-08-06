Yonca Evcimik'in avukatından açıklama: Borçlarını erteledi!

Ünlü şarkıcı avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemediği ve bu yüzden de ipotek gösterdiği evinin satışa çıkarılmak üzere İcra Müdürlüğü’ne başvurduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Evcimik’in avukatının basına yolladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yonca Evcimik pandemi süreci nedeniyle, yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi ödemeleri yönünden erteleme talebinde bulunulmuştur. Bu talebi de ilgili banka tarafından kabul edilmiş durumdadır. Başlatılan bir icra takibi söz konusu değildir.”