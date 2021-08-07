MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı...' Melekler gibi uykusunda gitti'
GeriMagazin Yonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı...' Melekler gibi uykusunda gitti'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ- Osman BAKIR/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Yonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı...' Melekler gibi uykusunda gitti'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı...' Melekler gibi uykusunda gitti'

ŞARKICI Yonca Evcimik’in annesi dün Bodrum’daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Kadriye Evcimik’in cenazesi Üsküdar’da kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. 

Şarkıcı Yonca Evcimik’in annesi Kadriye Evcimik, dün Bodrum’daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti.  Evcimik’in cenazesi bugün İstanbul’a getirildi. Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadriye Evcimik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Yonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı... Melekler gibi uykusunda gitti

Cenazeye Kadriye Evcimik’in kızları Yonca ve Mine Evcimik, aile yakınları ve birçok ünlü isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca Evcimik, annesinin tabutunu bir süre taşımaya yardım etti. 

Yonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı... Melekler gibi uykusunda gitti


"MELEKLER GİBİ UYKUSUNDA GİTTİ"

Cenazeye katılan Yonca Evcimik, "Hem bekliyorsunuz hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı seneye 100 yaşında olacaktı. Çok da melekler gibi uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyetten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun, ışıklar içinde gitsin" dedi. 

Yonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı... Melekler gibi uykusunda gitti


Cenazeye katılan Uğurkan Erez, "Yonca benim çok eski dostum. Ayrıca da Dans Eder misin’de beraber çalıştığımız. Kıymetli anneciğini çok iyi tanır çok da severdim. Çok üzgünüm nurlarda uyusun. Yonca’yı yalnız bırakmamak istedim. Kadriye annemize son görevimizi yapmak istedim" diye konuştu. 

Yonca Evcimik’in annesi son yolculuğuna uğurlandı... Melekler gibi uykusunda gitti

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi