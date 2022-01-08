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Yonca Evcimik: 8 kilo verdim

#Yonca Evcimik#Nişantaşı#Şarkıcı
Yonca Evcimik: 8 kilo verdim
Behlül AYDIN

Yonca Evcimik, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekanda, bir erkek arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi.

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Bir ara dışarı çıkıp muhabirlerle sohbet eden Evcimik, yanındaki kişinin merak edilmesi üzerine “Beyefendi Ulvi Bey. Daha önce birçok kanalın reklam bölümünün başında çalışan çok eski arkadaşım. Sevgilim değil, ondan bu kadar rahatım zaten. Yoksa kaçacak delik arardım” dedi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Evcimik, “Evlilik hakkındaki düşünceniz nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir evlilik atlattım. Covid atlatmış gibi oldum. Evlenmeyi düşünmüyorum desem büyük konuşmuş olurum. Böyle de konuşmak istemiyorum ama planlarım arasında evlilik yok. Âşık olursam evlenirim. Duygularıyla hareket eden biriyim.”

Yonca Evcimik: 8 kilo verdim

İdeal kilomdayım

Yonca Evcimik, formunun sırrı sorulunca sağlıklı beslenme ve sporla 8 kilo verdiğini söyledi: “Bodrum’da, kapımın önünde bir yer açıldı. Onlarla çalışmaya başladım. Eve yemek gönderiyorlar. Bir yandan da spor yaptığım için ideal kilomdayım.”

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#Yonca Evcimik#Nişantaşı#Şarkıcı

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