Yonca Evcimik: 8 kilo verdim

Haberin Devamı

Bir ara dışarı çıkıp muhabirlerle sohbet eden Evcimik, yanındaki kişinin merak edilmesi üzerine “Beyefendi Ulvi Bey. Daha önce birçok kanalın reklam bölümünün başında çalışan çok eski arkadaşım. Sevgilim değil, ondan bu kadar rahatım zaten. Yoksa kaçacak delik arardım” dedi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Evcimik, “Evlilik hakkındaki düşünceniz nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Bir evlilik atlattım. Covid atlatmış gibi oldum. Evlenmeyi düşünmüyorum desem büyük konuşmuş olurum. Böyle de konuşmak istemiyorum ama planlarım arasında evlilik yok. Âşık olursam evlenirim. Duygularıyla hareket eden biriyim.”

İdeal kilomdayım



Yonca Evcimik, formunun sırrı sorulunca sağlıklı beslenme ve sporla 8 kilo verdiğini söyledi: “Bodrum’da, kapımın önünde bir yer açıldı. Onlarla çalışmaya başladım. Eve yemek gönderiyorlar. Bir yandan da spor yaptığım için ideal kilomdayım.”