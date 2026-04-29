Ünlü oyuncu beş yıldır zorlu bir savaş veriyordu... Tam umudunu kesmişken bir tedavi her şeyi değiştirdi: 'Kanserden kurtuldum!'

Beş yıldır, üçüncü evre kan kanseriyle mücadele eden 78 yaşındaki Yeni Zelandalı oyuncu Neill, artık hastalığı tamamen yendiğini açıkladı. Avustralya'da yayın yapan 7News'a konuşan Sam Neill, yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

KEMOTERAPİ BİR SÜRE SONRA İŞE YARAMAZ HALE GELDİ

Söylediğine göre kemoterapi tedavisiyle uzun süre hayata tutunmaya çalıştı. Ama sonrasında onun da umudunu kıran bazı gelişmeler oldu.

Kemoterapiyi "berbat" diye tanımlayan Sam Neill "Bir süre sonra işe yaramaz hale geldi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Durum da pek iyi görünmüyordu" diye konuştu.

Bu umutsuzluğun ardından Sam Neill, kan hücrelerinin genetik olarak değiştirildiği CAR -T adlı bir deneme tedavisine katıldı. Bu tedavi, bağışıklık hücrelerini, kanseri tanıyıp kanserli hücreleri yok etmeleri için eğiten ve kişiye özel olarak düzenlenen bir immünoterapi yöntemi.

Neill, yaptığı röportajda bu tedavinin uygulanmasının ardından kısa bir süre önce tam bir taramadan geçtiğini ve kanserin izine rastlanmadığını söyledi.

'540 BİN DOLARLIK TEDAVİ... HEM BİR MUCİZE HEM DEĞİL... BİLİMİN EN İYİ HALİ': Oyuncu "Taramadan geçtim ve vücudumda hiç kanser yok. Bu olağanüstü bir şey" diyerek durumu anlattı. Neill, bu sonucun kendisi için de inanılmaz olduğunu sözlerine ekledi. Bu iyi gelişmenin ardından en çok istediği şeyin de "yeniden çalışmaya başlamak" olduğunu anlattı Neill. "Artık bir film daha yapma zamanım geldi" diye özetledi durumunu. Yeri gelmişken Neill'a uygulanan tedavinin, 540 bin dolar olduğunu da not edelim.





ASLINDA TEDAVİ İÇİN 'DENEK' OLDU: HASTA SIFIR

Aslına bakılırsa Sam Neill, CAR-T adı verilen bu tedavi sırasında bir anlamda "denek" oldu. "Sanırım bu tedaviyi ilk deneyen bendim" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım ilk deneyen bendim. Benim için kullanılan terim "Hasta Sıfır"dı.

Sam Neill tedaviye başlarken hissettiklerini ise "Bilinmeyen sulara açılıyorduk. Ne beklememiz gerektiğini kimse tam anlamıyla bilmiyordu" sözleriyle anlattı.

Neill bir yandan "mucizevi" diye tanımladığı bu tedaviyi ve ardından yaşadığı mutluluğu sindirmeye çalışırken diğer yandan da "Bu bir mucize değil aslında. Bilimin en iyi hali" diye konuştu.

Usta oyuncu, aslında kanseri hakkında konuşmaktan rahatsız olduğunu ama yine de bu çığır açan tedavinin ihtiyaç duyanlara ulaşması için yaşadıklarını paylaştığını belirtti.

ÖLÜME HAZIR OLDUĞUNU BİLE SÖYLEMİŞTİ

Sam Neill bundan üç yıl önce yayınlanan "Did I Ever Tell You This?" (Bunu Size Hiç Söylemiş miydim?) adlı anı kitabında kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Neill'ın kitabında anlattığına göre 2022 yılının mart ayında Jurassic World Dominion adlı filmin basın toplantısı sırasında ilk kez şişmiş bezeler hissettiğini açıkladı. Sonra da yapılan tetkiklerde T hücreli lenfoma teşhisi konuldu.

Neill, 2023'te yaptığı bir röportajda ölümden korkmadığını ve hazır olduğunu söylemişti. Ama bu yeni tedavi sayesinde hastalığıyla sonunda tamamen vedalaştı.

Neill'ın kemoterapi sırasında çekilen bu fotoğrafı hayranlarını da çok üzmüştü.





Ama oyuncunun tedavi nedeniyle dökülen saçı ve sakalı da yeniden uzadı. Üstelik yapılan taramaya göre vücudunda kansere de rastlanmadı. Oyuncuya uygulanın bu tedavinin maliyeti ise 540 bin dolar.

İRLANDA'DA DOĞDU YENİ ZELANDA'DA BÜYÜDÜ

Kuzey İrlanda'da 1947 yılında dünyaya gelen Sam Neill'ın gerçek adı Nigel John Dermott Neill. 10 yaşındayken ailesi Yeni Zelanda'ya taşındı. Sam Neill de eğitimine orada başladı. Yüksek öğrenimini İngiliz Edebiyatı dalında tamamladı.

Sinema dünyasında tanındığı Sam adını da okulda kendini seçti. Çünkü okulda kendisinin dışında Nigel adını taşıyan çok sayıda öğrendi vardı. 1971 yılında TV'de yayınlanan The City of No ile oyunculuğa başladı. Ardından da birçok Avustralya ve Yeni Zelanda yapımında kamera karşısına geçti.

1981 yılında Omen III: The Final Conflict ile uluslararası kariyerine başladı. Sonra Andrzej Zulawski'nin kült filmi Possession'da oynadı.

Sam Neill bir ara James Bond rolü için düşünüldü fakat Timothy Dalton seçildi bu rol için. Sam Neill'in rol aldığı filmler arasında Dead Calm, The Hunt For Red October, Jurassic Park, Üne Jungle Book, Piano gibi yapımlar yer alıyor.





Sam Neill, yönetmenliğini Jame Campion'ın yaptığı Piano adlı filmde Sally Field ile birlikte kamera karşısına geçmişti.





Neill, en çok Steven Spielberg'in yönettiği Jurassic Park filmiyle hafızalara kazındı.