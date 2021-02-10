Yolların fatihi geldi: Ünlü şarkıcının 'tekerlekli sarayı' sokaklarda ilgi odağı oldu

TEKERLEKLİ SARAY

Bu kez ise kelimenin tam anlamıyla "tekerlekli bir saray" olan tur otobüsüyle Los Angeles sokaklarında yine ilgi odağı oldu.

LOS ANGELES SOKAKLARINDA

27 yaşındaki Bieber, dün Beverly Hills'te objektiflere takıldı. Pandeminin ilk döneminde Hailey Baldwin Bieber ile tatile çıktığı bu tur otobüsü bu kez de şehrin sokaklarındaydı. Objektiflerin uzun süre takip ettiği otobüs, yanından geçip giden diğer araç sürücülerinin de dikkatini çekti.

POZ VERİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Justin Bieber bir ara otobüsten inip kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara poz verdi. Daha sonra da yapacak çok işi olduğunu belirterek otobüse binip yoluna devam etti.

EŞİYLE TATİLE ÇIKMIŞTI

Justin Bieber'ın bu tur otobüsü, pandeminin ilk dönemlerinde de gündeme gelmişti. Bieber ve eşi bu otobüsle güvenli bir tatile gitmişti. Utah'ta doğanın kollarında tatil yapan çift, kalabalıklardan uzakta, ıssız koylarda tatilin keyfini çıkarmıştı. Aylarca Justin Bieber'ın Kanada'daki malikanesinde karantinada kalan çift, ABD'ye döndüklerinde ise ünlü şarkıcının 1 milyon dolar değerindeki tur otobüsüyle tatile çıkmıştı.

Justin Bieber'ın tur otobüsü deyim yerindeyse bir tekerlekli saray. İçinde geniş bir oturma alanı bulunuyor. Bu oturma alanında da üç tane geniş ekran TV yer alıyor. zeminden ısıtmalı lüks otobüsün kızıl ötesi saunası ve şöminesi de var. Otobüste aynı zamanda çok geniş bir yatak odası da bulunuyor. Gösterişli banyo ve mutfak kısmı da Bieber'ın tur otobüsünde yer alan diğer ayrıntılar.

FÜTÜRÜSTİK ARACI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Justin Bieber, geçtiğimiz hafta da eşi Hailey Baldwin ile çıktığı bir gece gezmesinde elektrikli Rolls Royce'u ile dikkat çekti. Bieber, bu lüks aracı da 330 bin dolar harcayarak fütüristik bir görünüme büründürdü.

LÜKS ARABALARI SEVİYOR

Bieber çiftinin yeni aracının 72 milyon dolar olduğu belirtildi. Bieber'ın lüks markalardan oluşan servet değerinde bir otomobil koleksiyonu bulunuyor. Bieber'ın toplam serveti ise geçen yıl itibariyle 285 milyon dolardı.