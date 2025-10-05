Yoldan çekilin düşes geliyor! İlk kez gittiği yerde herkes ona bakıp kaldı: İstese podyuma bile çıkarmış

Haberin Devamı

Prens Harry’yle 2018’de evlendikten sonra ailesiyle anlaşamayan ve onlardan baskı, ayrımcılık ve ırkçılık gördüğünü söyleyerek kocasını da alarak ABD’ye kaçan Meghan Markle artık hayatını kendi dilediği gibi yaşıyor.

Bir zamanlar başrollerinden birinde oynadığı televizyon dizisiyle adını duyuran bir oyuncu olan ancak hiçbir zaman bir Hollywood yıldızı olmayı başaramayan Meghan Markle Prens Harry’yle evlendikten sonra bolca şöhret kazandı.

Ve bir yıldız olma planını da bu evlilikten sonra yeniden devreye soktu. ABD’deki yeni yaşantılarında karı koca bir arada ya da ayrı ayrı birçok projeye imza atan Harry ve Meghan çifti bunların birçoğunda başarılı olamadı.

Haberin Devamı

Harry artık kendisini uzun süredir başında olduğu hayır kurumlarının çalışmalarına adamış durumda. Meghan ise yıldızlık hevesinden vazgeçmiş değil.

Geçen yıldan beri kendi sunduğu yemek programıyla ekrana gelen Meghan Markle bir yandan da kendi ürünlerini sattığı As Ever adında bir marka kuran bir iş kadını.

Artık kraliyet ailesinin katı kurallarına tabi yaşamadığı için de hayatının tüm detaylarını, kocası Harry’yi ve çocuklarını rahatça sosyal medyadan paylaşan, artık bir influencer gibi davranan biri haline gelmiş durumda.

Sussex Düşesi Meghan bunun son örneğini Paris Moda Haftası'nda gösterdi ve yılın bu en önemli moda etkinliğine ilk kez katılarak büyük sükse yaptı.

Balenciaga defilesine gelen ve baştan aşağı beyazlara büründüğü şık kıyafetiyle büyük ilgi gören Meghan Markle defilenin en ilgi çeken ismi oldu.

Haberin Devamı

Defileye beyaz, uzun kollu, düğmeli bir tunik, uçuşan bir pelerin ve uyumlu bir pantolonla gelen Meghan Markle tıpkı podyuma çıkmaya hazır bir model gibiydi.

Şık ve minimalist kombinini siyah sivri burunlu topuklu ayakkabılar ve sade siyah bir el çantasıyla kombinleyen Meghan görünümünü elmas küpelerle süslemişti.

44 yaşındaki Sussex Düşesi, yanında Harry olmadan geldiği defile için saçlarını şık bir topuzla şekillendirdi ve sade, doğal bir makyajla göz doldurdu.

2018'de Prens Harry ile evlenen Markle, "Suits" dizisinde oynadığı yıllarında Toronto Moda Haftası ve New York Moda Haftası'na katılmış olsa da, dün gittiği defileyle dünyanın en önemli moda etkinliğine ilk kez katılmış oldu.

Haberin Devamı